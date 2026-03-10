Gastronomia
El forn de Tarragona que ven barres de pa XXL i que són ideals per a les calçotades
Els encàrrecs es poden fer directament als locals d’aquest forn o a través de la seva pàgina web
A Tarragona i Reus, la fleca Forn Sistaré ha començat a vendre barres de pa XXL de fins a 8 quilos, que són ideals per a les calçotades. Les peces, pensades per a grans celebracions, destaquen per la seva crosta daurada i cruixent i una molla saborosa.
El Forn Sistaré, amb més d’un segle d’història, ha consolidat la seva reputació gràcies a una combinació de tradició fornera i tècniques artesanals. La utilització de massa mare, fermentacions llargues i farina de proximitat permet que aquestes barres XXL mantinguin un sabor intens i una textura única, fins i tot, en mides tan espectaculars.
Aquestes peces gegants no només compleixen una funció gastronòmica, sinó que també s’han convertit en elements visuals perfectes per a les xarxes socials. La demanda d’aquestes barres és alta durant la temporada de calçotades, per això l’obrador recomana realitzar comandes amb temps. Els encàrrecs es poden fer directament als locals de Reus i Tarragona o a través de la pàgina web del Forn Sistaré.
La història del negoci es remunta a 1910, quan Pere Sistaré va iniciar la tradició fornera familiar a Tarragona. Actualment, la cinquena generació, liderada pels germans Tomàs i Xavier Pàmies, manté la filosofia de qualitat i artesania, adaptant l’obrador als gustos i necessitats actuals sense perdre el llegat familiar.