La nova residència per a gent gran de Calafell: 120 places i prevista per a finals d’any
La residència beneficiarà tant gent gran com persones amb discapacitat
Calafell comptarà pròximament amb una nova residència per a gent gran i persones amb discapacitat, denominada La Sínia. L’equipament oferirà 120 places residencials, distribuïdes en unitats de convivència reduïdes que recreen entorns similars a una casa, apostant per una atenció més propera i personalitzada. La inauguració està prevista per a finals d’any, amb possibilitat d’obertura després de l’estiu.
El projecte està impulsat pel Departament de Drets Socials i Inclusió i finançat amb fons europeus Next Generation, amb una inversió de 5 milions d’euros. El projecte dona resposta a una realitat demogràfica del Baix Penedès, marcada per l’envelliment de la població i per una necessitat creixent de suport a persones amb discapacitat, especialment a l’àmbit residencial.
La nova residència contribuirà a completar la xarxa de serveis existents a la comarca, reforçant els recursos disponibles en totes les fases d’atenció: des dels serveis domiciliaris i l’atenció diürna fins el suport residencial de llarga durada.
L’objectiu és garantir que les persones puguin continuar desenvolupant el seu projecte de vida amb els suports adequats, evitant desplaçaments fora del territori i reforçant l’arrelament comunitari. El projecte també tindrà un impacte positiu en l’entorn social i econòmic, amb la creació de nous llocs de treball vinculats a l’àmbit de l’atenció i amb criteris d’inclusió i igualtat d’oportunitats.
Model residencial
La futura residència s’organitzarà en 20 unitats de convivència reduïdes que recrearan entorns similars als d’una casa. Aquest model aposta per l’atenció centrada en la persona, promovent l’autonomia, la participació comunitària i el benestar emocional de les persones usuàries.
L’equipament preveu la creació de 120 places residencials, distribuïdes entre gent gran i persones amb discapacitat, amb espais dissenyats per fomentar una vida quotidiana més personalitzada i respectuosa amb els ritmes individuals. Aquesta proposta respon a l’evolució dels models d’atenció social, que prioritzen entorns més humanitzats i integrats al territori.