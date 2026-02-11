VAGA 11-F
Docents del Baix Penedès fan una marxa lenta fins a Tarragona per «dignificar» l'educació pública
El professorat reclama «més sou, menys ràtios i menys paperassa»
Els docents del Baix Penedès s'han concentrat aquest dimecres a les nou del matí a la zona educativa del Vendrell per anar en marxa lenta per l'N-340 amb una cinquantena de cotxes fins a Tarragona, on a les 11.30 hores hi ha prevista una manifestació. El professorat està convocat a una jornada de vaga per «dignificar» l'educació pública.
Un centenar de professionals s'han trobat davant l'institut Andreu Nin del Vendrell per llegir un manifest que reclamava la reducció de les ràtios i de la burocràcia, i millores salarials. Joan Cantó, mestre de l'escola Àngels Garriga, ha explicat a l'ACN que necessiten «més recursos» per «garantir una inclusió real». «El que demanem és més sou, menys ràtios i menys paperassa», ha resumit.
