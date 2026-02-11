VAGA 11-F
Els docents tallen diverses carreteres al Camp de Tarragona amb motiu de la vaga educativa
Els protestants han iniciat varies marxes lentes fins a Tarragona on hi ha prevista una manifestació a les 11.30 hores
Les protestes dels docents i del personal laboral amb motiu de la vaga educativa del 11-F han començat a les carreteres. Al Camp de Tarragona una de les vies que s'ha vist afectada a primera hora del matí ha estat la C-37 a Valls al quilòmetre 12. Cap a les 9 del matí han aixecat el tall.
Al barri de Campclar, els professors s'han concentrat a la Rambla de Ponent carregats de pancartes. Després s'han dirigit cap a l'N-340, on han tallat el trànsit a la rotonda on hi ha el Bricodepot. Minuts després s'han dirigit cap a la rotonda de la C-31b prop de la Laboral.
Els manifestants també han iniciat dues marxes lentes fins a Tarragona, on està prevista una manifestació a les 11.30 hores. Les marxes s'estan duent a terme a l'N-240, a l'A-27 i a la C-42 a les Terres de l'Ebre.
Els manifestants han tallat a partir de les set del matí diverses vies arreu de Catalunya. A Barcelona, s'ha tallat la Ronda Litoral en els dos sentits a l'altura de la Vila Olímpica, la Gran Via a la zona de la Campana, la Ronda de Dalt i l'avinguda Meridiana. A Mataró, els manifestants han tallat la C-32 en sentit Barcelona durant mitja hora. A les comarques gironines es troba tallada l'N-II a Vilamalla. A més, segons el Servei Català de Trànsit, també es troben tallades per manifestacions la C-58 a Sant Quirze del Vallès, la C-17 a Gurb i la C-55 a Manresa.
Tant a la protesta de la Ronda Litoral com a la de la C-32 s'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra abans d'aconseguir tallar les carreteres.
Les protestes es produeixen en el marc de la vaga convocada aquest dimecres pels sindicats educatius per reclamar millores laborals, salarials i educatives. Entre les seves principals reclamacions hi ha un increment del sou, abaixar les ràtios i dotar de més recursos l'escola inclusiva.