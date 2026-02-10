POLICIAL
Catorze detinguts en l'operació dels Mossos i la policia italiana contra una xarxa de narcos
S'han fet entrades a Llorenç del Penedès, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac, Marbella i Tauste
Els Mossos d'Esquadra, amb efectius de la Guardia di Finanza italiana, han detingut catorze persones en el marc de l'operació conjunta desenvolupada aquest dimarts per desarticular una organització transnacional implicada en el tràfic d'haixix i altres substàncies estupefaents. L'operació policial s'ha dut a terme en diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, a Tarragona, Saragossa i Màlaga.
El balanç d'aquest dispositiu policial ha estat de catorze persones detingudes: deu a les províncies de Barcelona i Tarragona, tres a Saragossa i una a Màlaga, segons informen els Mossos d'Esquadra a les xarxes socials. A més, durant les entrades i registres s'han intervingut drogues i diners en efectiu.
Durant l'operació policial desenvolupada al llarg d'aquest matí s'han realitzat més d'una desena d'entrades a les localitats de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès (Baix Penedès), així com a Marbella (Málaga) i a Tauste (Saragossa).
L'operació ha estat tutelada pel Tribunal d'Instància de Badalona (Barcelonès) i la Fiscalia Antimàfia de Milà.
En el dispositiu policial hi han participat més de 120 efectius, amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), BRIMO, ARRO, Unitat Canina, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana, a més d'efectius de la Guardia di Finanza.
Per part dels Mossos d’Esquadra, l'operatiu està liderat per la DIC, i en concret per la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals de l'Àrea Central de Crim Organitzat.
La Guardia di Finanza és un cos militar dependent directament del Ministeri d'Economia i de Finances i del servei de seguretat pública del Ministeri de l'Interior d'Itàlia.
La investigació continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions.