POLICIAL
Dispositiu policial a Llorenç del Penedès contra una banda transnacional per tràfic d'haixix
Més de 120 mossos i efectius de la Guardia di Finanza italiana fan una desena d'entrades a Barcelona i altres municipis del Penedès
Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guardia di Finanza italiana, han iniciat aquest dimarts de matinada un dispositiu per detenir els membres d'una organització transnacional presumptament implicada en el tràfic d'haixix i altres substàncies. La investigació internacional està tutelada per la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Badalona plaça número 4 i la Fiscalia Antimàfia de Milà.
El dispositiu inclou més d'una desena d'entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès. També es faran entrades a Marbella (Màlaga) i a Tauste (Saragossa).
En el dispositiu hi participen més de 120 agents dels Mossos de la DIC, la BRIMO, l'ARRO, la unitat Canina, la Sala Central i la Unitat de Seguretat Ciutadana, a més d'efectius de la Guardia di Finanza. Per part dels Mossos, l'operatiu està liderat per la DIC i per la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals de l'Àrea del Crim Organitzat.
El cas està sota secret de les actuacions.