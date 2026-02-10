MOBILITAT
Paneque situa l'obertura total del servei de Rodalies «entre finals de setmana i principis de la que ve»
La xarxa mantindrà encara 70 limitacions de velocitat que la consellera veu «compatibles amb el servei comercial»
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha tornat a posar una data en l’horitzó per a la recuperació completa del servei de Rodalies a Catalunya. En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, la consellera ha assegurat que «entre finals d’aquesta setmana i principis de la que ve» es preveu «l’obertura total del sistema» de Rodalies.
Malgrat això, ha avisat que es mantindran un total de 70 punts amb limitacions de velocitat «vinculats a revisions de l’emergència» que veu «compatibles amb el servei comercial». D’aquesta setantena de trams, la meitat, ha dit Paneque, «poden ser revisades i eliminades en els propers 15 dies», i la resta s’avaluaran «durant en el mes de març».