Gastronomia
L’hamburguesa de Calafell que competeix per ser la millor d’Espanya
Una burger, inspirada en el cinema, vol conquerir el jurat i el públic al Campionat d’Espanya d’Hamburgueses
Calafell vol fer-se un lloc entre les millors hamburgueses del país. La Smash Club, creació del local Frankfurt Stars, competeix al Campionat d’Espanya d’Hamburgueses amb una proposta inspirada en el cinema i pensada per oferir una experiència intensa i directa. La votació popular ja està en marxa i s’allargarà fins l’1 de març.
La Smash Club va néixer com un homenatge a Fight Club, una pel·lícula que parla d’identitat i sensacions portades al límit. El restaurant va dissenyar una hamburguesa amb doble disc de carn 100% Angus smash, doble cheddar, ceba caramel·litzada fregida, cansalada cruixent i la seva característica smash sauce.
Daniel Cabezas Ramírez
Desde Frankfurt Stars expliquen que la seva filosofia es resumeix en tres regles molt clares: sentir-la des de la primer mossegada, gaudir-ne de principi a final i, finalment, recomanar-la. No és casualitat que aquesta hamburguesa representi l’establiment al campionat nacional, ja que condensa la seva aposta per una cuina senzilla, feta al moment i amb una marcada picada d’ullet cinematogràfica.
La demarcació de Tarragona disposa enguany d'altres tres hamburgueses aspirants al títol. A més de la proposta de Calafell, també competeixen l’Easy Burger de Burguitos (Tarragona), l'EmeriTarrako de Dealers Smash Burger (Tarragona) i la Dirty Maple Smash de Doma Burgers (Reus), totes elles amb estils i combinacions molt diferents.
El Campionat d’Espanya d’Hamburgueses combina la valoració del públic amb la d’un jurat professional. Per participar a la votació, els clients han d’introduir el codi que facilita cada establiment i puntuar diferents aspectes de l’hamburguesa abans d’atorgar una nota global de l’u al cinc.
A més del prestigi d’alçar-se com la millor hamburguesa del país, votar té premi. Tots els participants entren en el sorteig d’un Apple Watch, un al·licient extra per animar els amants de les burgers a recórrer locals, provar propostes i decidir quin mereix coronar-se com la millor d’Espanya.