Les quatre hamburgueses de Tarragona que volen convertir-se en les millors d’Espanya
Arrenca la votació del Campionat d’Espanya d’Hamburgueses amb representació de Calafell, Reus i Tarragona
La demarcació de Tarragona estarà present al VI Campionat d’Espanya d’Hamburgueses, amb quatre creacions locals que aspiren a ser les millors del país. Des d’avui, 29 de gener, fins al pròxim 1 de març, els aficionats podran votar les seves favorites al web oficial de Best Burger Spain, la guia definitiva d’hamburgueses a Espanya.
Una de les candidates és Smash Club, de Frankfurt Stars a Calafell. Inspirada en la pel·lícula Fight Club, combina doble disc de carn 100% Angus, doble cheddar, cansalada cruixent i ceba caramel·litzada fregida, tot preparat amb el seu “smash sauce”. Segons el local, aquesta hamburguesa no es menja, es viu, ja que és un homenatge a la intensitat i l’experiència cinematogràfica.
Des de Burguitos, a Tarragona, arriba l’Easy Burger, un equilibri entre sabors intensos i matisos sorprenents. Pa artesanal, 200 grams de carn madurada 65 dies, cheddar fumat i melmelada de cecina amb xili de Jalapa es combinen amb formatge scamorza fos i la seva salsa secreta “EASY”. Cada mossegada està dissenyada per convèncer tant al jurat com als clients més exigents.
Dealers Smash Burger, amb el seu EmeriTarrako, representa un homenatge a la terra i la història de Tarragona. Pa brioix artesanal, doble carn smash, ceba caramel·litzada amb vermut, formatges seleccionats i melmelada de cansalada viada i pernil ibèric es barregen amb un toc de la seva salsa Dealers, oferint una harmonia de sabors intensa i local.
Finalment, Dirty Maple Smash de Doma Burgers a Reus aposta pel contrast. La doble smash de vaca avileña, cheddar, cansalada amb xarop de maple i sucre, xilis de Jalapa, ceba caramel·litzada al whisky i maionesa de caramel salat creen una experiència dolça, picant i fumada, pensada per aquells que busquen intensitat i originalitat sense perdre l’essència de l’hamburguesa clàssica.
Per votar, els consumidors han d’introduir el codi que cada establiment proporciona i valorar tres aspectes de l’hamburguesa abans de donar una puntuació global de l’u al cinc. A més, participar en la votació permet entrar en el sorteig d’un Apple Watch, un incentiu afegit per als amants de les burgers.