El mercat medieval a una hora de Tarragona amb parades d'artesans i concerts gratuïts
Aquesta fira ofereix un recorregut per carrers engalanats, amb artesans i espectacles medievals
Escapar-se de la rutina sense anar-se’n és un dels grans plaers del cap de setmana, sobretot quan el pla combina historia, espectacle i activitats per a tota la família. A una hora de Tarragona, existeix una cita que cada any transforma una ciutat sencera i s’ha convertit en un dels esdeveniments medievals més esperats de Catalunya.
Catalunya disposa d'una àmplia tradició de fires i mercats històrics que omplen els calendaris. Algunes se celebren de forma habitual i altres només durant uns dies molt concrets, fet que les converteix en autèntics esdeveniments per a veïns i visitants. Entre totes elles, en destaca una que sobresurt per la seva posada en escena i el seu arrelament popular.
Es tracta de la Fira de l’Aixada de Manresa, un esdeveniment que fa viatjar al visitant al segle XIV. Durant el cap de setmana, el centre històric de la ciutat es transforma per complet amb carrers engalanats, música en directe i un ambient que recrea la Manresa medieval. Artesans i mestres d’antics oficis mostren el seu treball en directe, mentre joglars, funàmbuls, ballarines i personatges d’època omplen cada racó de vida.
Els més petits també troben el seu lloc en aquesta fira, amb tallers pensats especialment per a ells. Allà poden crear escuts, espases de fusta i altres manualitats inspirades en l’Edat Mitjana, a més de gaudir de contacontes i narracions fantàstiques que parlen de dracs, herois i princeses.
La fira té el seu origen en un episodi clau de la història local que es remunta a fa gairebé 700 anys. Després d’una greu sequera, els habitants de Manresa van decidir construir una séquia per portar aigua des del riu Llobregat, una obra que va provocar un dur conflicte amb el poder eclesiàstic i l’excomunió de la ciutat. Segons la tradició, una misteriosa llum arribada des de Montserrat va canviar el rumb dels esdeveniments i va permetre completar la séquia, que encara avui proveeix d’aigua a la ciutat.
Per aquesta raó, els dies 28 de febrer i 1 de març de 2026, Manresa tornarà a viatjar en el temps amb la Fira de l’Aixada, omplint places i carrers del nucli antic d’espectacles de dansa i teatre, demostracions d’oficis, parades d'artesans i concerts gratuïts. Una escapada perfecta des de Tarragona per submergir-se en la història i viure un cap de setmana diferent.