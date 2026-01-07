Meteorologia
El poble de costa de Tarragona que s’ha despertat 'congelat’: mínimes de -2,5 ºC
Els termòmetres han tornat a desplomar-se aquesta matinada i el fred ha deixat temperatures sota zero al litoral
El fred no dona treva a Catalunya. Els termòmetres s’han tornat a desplomar durant aquesta matinada i diversos municipis del litoral han registrat temperatures negatives, una situació excepcional en zones habitualment marcades per la influència moderadora del mar.
Un dels registres més destacats s’ha produït a Cunit, on els termòmetres han marcat -2,5 ºC, una mínima poc habitual en un poble costaner. A la demarcació de Tarragona també ha cridat l’atenció el cas de Torredembarra, que s’ha fet de dia en el llindar dels 0 ºC.
Aquest nou cop de fred arriba després de diversos dies marcats per nevades i temperatures extremes a l’interior, com les registrades ahir a Prades, on es van assolir els -12,5 ºC. Encara que l’episodi de neu ja ha remès, l’estabilitat atmosfèrica i les nits clares estan afavorint gelades generalitzades.
El cas de Cunit resulta cridaner per tractar-se d’un municipi conegut pel seu paisatge mediterrani, amb 2,7 quilòmetres de passeig marítim, platges tranquil·les protegides per set espigons i un litoral ideal per passejar, anar en bicicleta o gaudir del mar en condicions suaus. Un escenari que avui contrasta amb el gel i el fred intens de primera hora.
Més enllà de la costa, Cunit també ofereix un entorn natural de boscos i rutes de senderisme, amb miradors naturals sobre el mar i espais com la Serra del Puig de Tiula. S’hi suma un patrimoni històric marcat per la seva església romànica, antigues masies i tradicions populars que defineixen la identitat del municipi.
Protecció Civil manté l’alerta per fred intens i recomana extremar la precaució davant de la possible formació de gel, especialment durant les primeres hores del dia. Un avís que aquest dimecres cobra més sentit que mai en un litoral que, per unes hores, ha deixat enrere la seva imatge temperada per fer-se de dia completament congelat.