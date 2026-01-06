VIRAL
El poble de Tarragona que s’ha despertat a -12 ºC el dia de Reis
Els pronòstics de temperatures extremadament baixes per a aquest dimarts, dia de Reis, s’han complert
El municipi de Prades s’ha despertat aquest dia de Reis amb una temperatura mínima de -12,5 graus, en una jornada marcada pel fred intens en bona part de Catalunya després de l’episodi de nevades registrat en les darreres hores. Es tracta d’un dels valors més baixos del territori català i del registre més extrem a la demarcació de Tarragona.
El descens tèrmic arriba després que Protecció Civil desactivés el pla Neucat per l’acabament de l’episodi de neu, que ahir va deixar acumulacions d’entre 5 i 10 centímetres a diverses comarques, entre elles l'Alt Camp, la Conca de Barberà i altres zones de l’interior. Encara que les precipitacions han remès, el fred s’ha intensificat durant la matinada.
De fet, les temperatures sota zero s’han estès a gairebé tot el país, amb registres destacats com els -13,8 ºC a la Bonaigua, els -11,7 ºC a Das (Cerdanya) o els -4,9 ºC a Girona. Al litoral, només alguns punts es mantenen lleugerament per sobre dels 0 graus.
Protecció Civil manté l’alerta per fred intens davant del risc de gelades generalitzades i la possible formació de plaques de gel en carreteres, especialment a l’interior i en zones elevades. Una dotzena de municipis han activat els seus plans d’actuació per baixes temperatures i es demana extremar la precaució en la mobilitat.
Daniel Cabezas Ramírez
A més, continua actiu el pla Ventcat per la previsió de ratxes molt fortes de vent, sobretot a l’Empordà i en àrees del Pirineu i el Prepirineu, on podria produir-se el fenomen del torb i una reducció significativa de la visibilitat. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i protegir-se adequadament del fred.