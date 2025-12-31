Viral
El poble de Tarragona amb el passeig marítim més llarg de Catalunya
Aquest passeig marítim ofereix un recorregut de 5 quilòmetres a peu de platja ple de restaurants, botigues i hotels
Calafell és el municipi que acull el passeig marítim més llarg de Catalunya. Situat al Baix Penedès, aquest tram al costat del mar suma cinc quilòmetres ininterromputs a peu de platja, convertint-se en un dels grans reclams turístics d’aquesta localitat tarragonina.
El recorregut discorre paral·lel al Mediterrani i connecta els principals nuclis del municipi. La seva longitud permet passejar, córrer o desplaçar-se sense abandonar la primera línia de costa, amb vistes obertes i accés directe a la platja en pràcticament tot el trajecte.
Al llarg d’aquests cinc quilòmetres es concentren restaurants, cafeteries, gelateries, botigues i hotels, a més de zones de lleure i espais pensats per al turisme familiar. El disseny ampli i per als vianants del passeig el converteix en un lloc còmode i accessible per a totes les edats, especialment durant els mesos de més afluència turística.
Entre els punts més emblemàtics destaca el pont de fusta situat al costat de l'Hotel Akquaaa Boutique. Aquest enclavament s’ha convertit en una de les imatges més reconeixibles del passeig, amb una font ornamental i un entorn natural que desemboca directament al mar.
El passeig també integra elements d’identitat local, com el Monument al Pescador, obra de l’escultor Francisco Carulla. Inaugurat el 1986 durant la Festa Major de Sant Pere, ret homenatge a la tradició marinera que ha marcat històricament el caràcter del municipi.
El recorregut es completa amb referències culturals com la Casa Barral, antiga residència del poeta i editor Carlos Barral, avui convertida en casa museu. A més, frases gravades al paviment recorden a autors com Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, que van trobar a Calafell un lloc de descans i inspiració al costat del mar.