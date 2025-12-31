Viral
Ni Miravet ni Siurana: aquest és el poble més bonic de Tarragona per visitar el 2026
La revista Viajar tria aquest municipi en la seva selecció anual dels pobles més bonics d’Espanya
El poble més bonic de la província de Tarragona per visitar el 2026, segons la revista Viajar, és Horta de Sant Joan. Així ho recull la publicació en la seva ja tradicional selecció anual dels pobles més bonics d’Espanya, un mapa que tria un únic municipi per província i que s’ha convertit en una referència per als amants del turisme rural i cultural.
L’elecció forma part d’un recorregut per les 52 províncies espanyoles amb l'objectiu de trobar les localitats amb més encant, història i una forta identitat. Per a Viajar, es tracta de pobles que destaquen no només per la seva bellesa, sinó també per conservar tradicions, un sentit de comunitat i una forma de vida pausada que convida a desconnectar. A Tarragona, el protagonisme recau enguany a l’interior de la Terra Alta.
Horta de Sant Joan és un d’aquests pobles medievals que semblen detinguts en el temps. El seu nucli antic, de carrers empedrats i arquitectura monumental, està declarat Bé d’Interès Cultural. Un entorn que, a més, va seduir a una figura universal, Pablo Picasso, qui va visitar en diverses ocasions la localitat i va trobar en aquest municipi una font d’inspiració per a la seva obra.
Més enllà del seu llegat artístic, Horta de Sant Joan presumeix d’un dels seus símbols més singulars, Lo Parot, una olivera monumental amb més de dos mil anys d’antiguitat. Declarat arbre monumental, s’ha convertit en un dels grans emblemes del municipi i en una parada obligatòria per a aquells que visiten la zona.
La selecció de Viajar posa de relleu pobles que ofereixen experiències autèntiques, lluny de les rutes massificades. En aquest sentit, Horta de Sant Joan combina patrimoni històric, naturalesa i tranquil·litat, en un entorn privilegiat a les portes del Parc Natural dels Ports. Un equilibri que el converteix en un destí ideal per a escapades culturals i de naturalesa durant tot l’any.
Amb aquesta elecció, Tarragona suma una nova joia a la llista de pobles imprescindibles per al 2026, en una selecció on també figuren localitats com Rupit i Pruit a Barcelona, Pals a Girona o Guimerà a Lleida. Un mapa que convida a redescobrir l’Espanya rural i que confirma que, més enllà dels noms més coneguts, encara queden molts pobles que sorprenen els seus visitants.