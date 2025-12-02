Municipal
L'alcalde de Cunit planteja que el municipi abandoni Tarragona i s'integri a Barcelona
«Cada vegada sento més Cunit com a Barcelona i menys de Tarragona», ha assenyalat Jaume Casañas
L'alcalde de Cunit (Baix Penedès), Jaume Casañas (Impulsem), és partidari de plantejar una consulta ciutadana per valorar que el seu municipi abandoni la província de Tarragona i s'integri a la de Barcelona, concretament a la comarca del Garraf, ha explicat en una entrevista amb EFE.
Cunit, una localitat costanera del Baix Penedès de prop de 16.000 habitants, limita amb Cubelles (Garraf), pertany a l'àrea sanitària del Garraf i el seu hospital de referència és el Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Garraf). "Cada vegada sento més Cunit com a Barcelona i menys de Tarragona. El futur de Cunit passa pel Garraf", ha assenyalat.
L'alcalde considera que una consulta ciutadana serviria per "obrir un debat participatiu sobre quin és l'encaix territorial més beneficiós i quin pot garantir un millor accés als recursos, serveis i infraestructures". Assegura que Cunit està més vinculada "històricament, socialment, comercialment i emocionalment" a Barcelona que a Tarragona i que, de facto, Vilanova i la Geltrú és "la seva capital".
"El 99 % de les circumstàncies dels veïns de Cunit són comunes amb les dels del Garraf", ha assegurat Casañas, que ha afegit que el municipi ja va demanar deixar el Baix Penedès i canviar de comarca el 1936 i el 1980". Casañas està convençut que la seva proposta tiraria endavant en una hipotètica consulta. "El futur de Cunit -ha dit- està més lligat a Barcelona que al Camp de Tarragona, i així m'ho indiquen molts veïns".
L'alcalde critica la falta d'inversions i atenció al Baix Penedès des de Tarragona, i creu que el pas a Barcelona podria treure Cunit de l'"oblit". A més, recorda que el municipi de Gátova va canviar de província el 1995, de Castelló a València, i el 7 de desembre està prevista una consulta a Gósol per passar de Lleida a Barcelona.