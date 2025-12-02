Televisió
El millor suquet de peix de Tarragona segons Alberto Chicote: aquest és el restaurant
El xef va visitar la demarcació per descobrir quin és el restaurant que prepara el millor suquet de peix
Alberto Chicote va visitar la província de Tarragona en el que va ser el primer programa de la tercera temporada de Batalla de Restaurantes, on el xef es va proposar de descobrir quin és el local que prepara el millor suquet de peix de la demarcació. Després d’una intensa competència entre els participants, hi va haver un restaurant que va aconseguir sorprendre especialment el xef, tot i que no va ser el que es va alçar amb la victòria final.
Els concursants, que es van mostrar nerviosos, esperaven conèixer qui seria el guanyador d’aquesta batalla culinària. Entre els participants hi havia Macarrilla Restaurant i Cal Tendre, ambdós de Cambrils, El Trull, ubicat a Tarragona, i Salioli, de Creixell. Finalment, el restaurant que va aconseguir el triomf va ser Salioli, però no va ser el que més va impressionar Alberto Chicote.
El famós xef va revelar que la seva valoració personal diferia notablement de la dels restauradors. “El restaurant que millor he valorat és El Trull”, va confessar el xef, atorgant-li un 7,7 davant el 5,1 que li van donar els seus companys. Paradoxalment, Salioli, el guanyador oficial, va rebre un 7,5 per part del xef i un 5,6 en la valoració general.
La classificació també es va veure afectada per l’anomenada forquilla groga, una sanció aplicada a Macarrilla després d’admetre que havia seguit una estratègia en la puntuació que no coincidia amb el seu criteri professional. Això va impedir que el restaurant de Cambrils que liderava provisionalment s’alcés amb el premi final, malgrat que havia rebut millors valoracions d’alguns dels seus companys.
El gir en les puntuacions de Chicote va posar en relleu la subjectivitat de la competència i com el criteri del jurat professional pot canviar dràsticament els resultats. Tot i així, la visita a Tarragona va deixar clar que hi ha locals capaços de sorprendre el xef, consolidant la demarcació com a escenari destacat en la tercera temporada del programa.