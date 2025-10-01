Comerç
El poble de Tarragona on és més barat fer la compra
Aquest municipi és el més econòmic de tot Catalunya entre els 35 que han estat analitzats per l’OCU
El Vendrell és el municipi de Tarragona on resulta més barat omplir la cistella de la compra, segons l’últim informe anual de supermercats elaborat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Amb una despesa mitjana de 6.183,38 euros l’any, se situa com la localitat més econòmica de tot Catalunya entre les 35 analitzades, per davant de ciutats com Reus o Tarragona. Aquesta xifra se situa per sota tant de la mitjana espanyola (6.259 euros) com de la catalana (6.400 euros).
L’informe revela diferències significatives entre territoris, reflectint l’impacte que tenen les decisions de compra sobre el pressupost familiar. En el cas de Tarragona ciutat, el cost anual mitjà de la cistella se situa en 6.264,66 euros, fet que la converteix en la sisena ciutat més econòmica del rànquing. Malgrat situar-se lleugerament per sobre de la mitjana nacional, continua sent una opció més assequible que moltes altres localitats catalanes.
Reus, per la seva part, es posiciona com la tercera ciutat més barata de l’estudi a Catalunya, amb una despesa mitjana de 6.231,54 euros. Aquesta xifra la col·loca per darrere del Vendrell i de Lloret de Mar (6.200 euros), però per davant de grans ciutats com Terrassa, Mataró o Barcelona, on el cost de la cistella pot superar els 1.800 euros més durant l’any en comparació amb els municipis més econòmics.
L’informe de l’OCU també destaca la capacitat d’estalvi que pot aconseguir el consumidor simplement triant bé l’establiment on compra. De fet, una mateixa ciutat pot acollir tant el supermercat més barat com el més car, fet que implica diferències de centenars d’euros l’any segons el comerç elegit.
A més, l’organització torna a alertar per quart any consecutiu de l’encariment de la cistella de la compra a Espanya i reclama al Govern que mantingui la bonificació de l’IVA als aliments bàsics, estenent-la també a productes com la carn i el peix.
L’OCU, fundada l'any 1975, és una organització independent i sense ànim de lucre que té per objectiu protegir els drets dels consumidors. L’entitat realitza comparatives, proves de productes, assessora individualment i participa en òrgans consultius com el Consell de Consumidors i Usuaris, tant a nivell nacional com a europeu.