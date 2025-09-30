Societat
Els millors boscos de Tarragona per trobar bolets
El descens de les temperatures i les primeres pluges desperten l’activitat micològica a la província
Amb l’arribada de la tardor, els boscos de Tarragona es converteixen en l’escenari perfecte per als aficionats a la recerca de bolets. El descens de les temperatures i les primeres pluges desperten l’activitat micològica a la província, atraient tant experts com curiosos que s’endinsen a la muntanya amb cistella, navalla i moltes ganes d’explorar.
El perfil del ‘boletaire’ és fàcilment reconeixible: roba còmoda, botes resistents i un ull entrenat per detectar bolets entre la fullaraca. Encara que molts comparteixen la passió, pocs revelen les seves zones favorites. No és només qüestió de secretisme, sinó també de preservar l’equilibri de l’entorn i evitar la seva sobreexplotació.
Els més veterans saben que el millor moment per sortir al camp és entre una i dues setmanes després de la pluja. Aquesta espera és clau perquè els bolets creixin en el seu punt just. Tanmateix, un excés d’aigua o humitat pot espatllar la collita, per la qual cosa convé observar bé les condicions abans de planificar una sortida.
Tarragona disposa de boscos que són ideals per trobar bolets. La serra de La Musara, al Baix Camp, i la de Llaberia, entre el Baix Camp i el Priorat, destaquen per les seves pinedes i alzinars, on els rovellons creixen en abundància als clars del bosc.
Un altre punt imprescindible és el paratge natural de Poblet, a la Conca de Barberà, que a més del seu conegut monestir, allotja extensos boscos d’alzines i roures ideals per a trobar bolets. També la Serra d’Ancosa, a l'Alt Camp, ofereix bones oportunitats per als recol·lectors, mentre que la vall del Gaià completa la ruta amb el seu paisatge divers i menys transitat.