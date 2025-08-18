Societat
L’antic hospital d'un poble de Tarragona que ha passat a ser un hotel de luxe
L’immoble va ser completament rehabilitat per a convertir-se en un establiment de cinc estrelles
El Vendrell disposa d’un antic hospital que ha passat a ser un hotel de luxe davant el mar. Es tracta de l’antic Sanatori Marítim de Sant Joan de Déu, inaugurat l'any 1929 a la platja de Sant Salvador, que originalment atenia nens amb tuberculosi. La seva ubicació al costat del Mediterrani formava part del tractament terapèutic.
Amb el pas dels anys, l’edifici va quedar en desús i va acabar en un estat d’abandó. Malgrat això, el seu valor històric i arquitectònic va impedir que fos demolit, i finalment va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local, el que va permetre la seva preservació i futura recuperació.
Entre 2003 i 2004, l’immoble va ser completament rehabilitat per a convertir-se en l’actual Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, un establiment de cinc estrelles que forma part del grup Marriott. El projecte va respectar l’estructura original i va integrar elements contemporanis, fet que li va valer el Premi APCE a la millor rehabilitació.
Actualment, l’hotel combina espais històrics com l’antiga capella —convertida en sales d’esdeveniments— amb instal·lacions modernes que inclouen restaurants, una cocteleria i habitacions d’alta gamma. La recepció conserva detalls de l’antic sanatori, com vitralls, frescos i rajoles originals.
Un dels principals atractius és el seu spa, l’Explore Spa, amb més de 7.000 metres quadrats repartits en tres nivells. Ofereix talassoteràpia, saunes, tractaments de marques de luxe i serveis basats en el benestar integral, sent un dels més grans d’Espanya en la seva categoria.
A més de les seves instal·lacions, l’hotel destaca per la seva ubicació davant el mar, amb habitacions amb vistes al Mediterrani i accés directe a la platja. La seva oferta es complementa amb gastronomia, naturalesa i cultura local, fent de l’antic sanatori un destí turístic d’alt nivell.