Societat
La platja de Tarragona que estrena un parc aquàtic inflable de més de 1.200 m²
Aquesta atracció disposa de plataformes inflables, ponts d’equilibri, zones de salt, obstacles i una liana
A Roda de Berà, concretament a la platja Llarga, s’ha instal·lat Rodaventura Park, un parc aquàtic flotant de més de 1.200 m². Aquesta atracció disposa de plataformes inflables, ponts d’equilibri, zones de salt, obstacles i una liana aquàtica dissenyada per oferir una alternativa activa al lleure habitual de platja.
L’estructura està disponible per a adults i nens majors de 7 anys, i els menors de 12 han d’anar acompanyats per un adult responsable. L’accés està limitat a 95 persones per tanda, fet que ajuda a controlar l’aforament i garantir una experiència fluida.
El parc va obrir les seves portes fa unes setmanes, coincidint amb la temporada estival, i està en funcionament tots els dies, de dilluns a diumenge, entre les 11:00 i les 19:00 hores. Cada sessió dura 50 minuts i el preu d’entrada és de 15 € per persona.
Amb aquest parc aquàtic inflable, Roda de Berà amplia la seva proposta estiuenca, incorporant una opció que combina esport i entreteniment i que és ideal per passar una bona estona en una platja que supera el quilòmetre de longitud.