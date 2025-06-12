Televisió
El xòfer de Tarragona que ha revolucionat First Dates: «Visc amb la meva mare i anem nus per casa»
Pedro va explicar que busca una relació oberta perquè, segons ell, «abans que ser infidel, prefereixo ser sincer»
Pedro, un xòfer d’autobús de 54 anys natural de Cunit, s’ha convertit en un dels solters més comentats de la darrera emissió de First Dates. El seu pas pel programa de Cuatro no va deixar indiferent a ningú, tant pels seus singulars costums com per l’honestedat amb la qual es va presentar davant de la seva cita. “Soc naturista, a casa anem nus, la meva mare també”, va confessar davant de les càmeres.
Aficionat al naturisme i amb una visió molt lliure de l’amor, Pedro va explicar que busca una relació oberta perquè, segons les seves pròpies paraules, “abans que ser infidel, prefereixo ser sincer”. La seva cita va ser Daniela, una cuinera de 53 anys establerta a València, que no va trigar en admetre que compartia la seva filosofia: “No m’agrada conviure ni el compromís, així que les relacions obertes em van bé”.
Encara que el primer impacte visual no va ser del tot prometedor per a Daniela, —“m’ho esperava més alt i prim” va dir entre rialles—, Pedro va quedar encantat amb la seva cita: “És alta, maca i m’ha fet sentir alguna cosa en veure-la”. La connexió entre ambdós va començar a aflorar durant el sopar, on van parlar amb naturalitat sobre el tipus de parella que busquen, les seves experiències sentimentals i la seva visió del desig.
La conversa no va trigar en aprofundir en els seus interessos sexuals. Pedro es va definir com un home apassionat, mentre que Daniela va assegurar preferir “veure, experimentar i gaudir sense lligams”. Ambdós van compartir que havien freqüentat ambients liberals i clubs d’intercanvi, un fet que va augmentar la complicitat entre ells.
Un dels moments més sorprenents va ser quan Pedro va compartir el seu estil de vida nudista i com ho practica també en el seu entorn familiar. Daniela, entre bromes, va admetre que no esperava aquella revelació: “Jo pensant en no sortir a TikTok... i em toca aquest”, va comentar entre rialles. Pedro, per la seva part, no va deixar passar l’oportunitat per llançar una floreta: “Sense roba, segur que estàs espectacular”.
El sopar va acabar amb una escena inesperada, ja que Daniela va treure unes manilles de la bossa i va proposar un curiós joc per decidir si hi hauria una segona cita. “Si me les poso jo, és que sí”, va explicar. Després d’uns segons de suspens, se les va col·locar al canell... i ambdós van abandonar junts el restaurant. Sens dubte, una vetllada que no va deixar indiferent a ningú.