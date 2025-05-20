Televisió
El poble de Tarragona que competirà enguany a El Grand Prix
Ramón García tornarà a ser el presentador i Lalachus i Ángela Fernández s’estrenaran com a copresentadores
L’Arboç serà un dels protagonistes de la televisió aquest estiu. El municipi del Baix Penedès ha estat seleccionat per participar en la nova edició d’El Grand Prix del verano, el popular concurs de Televisió Espanyola de proves físiques i humor que reuneix a famílies de tot Espanya davant del televisor.
El programa, que torna a emetre’s aquest estiu a La 1, comptarà amb un total de deu localitats seleccionades de tot el país. A més de l’Arboç, també participaran uns altres nou pobles: Huelma (Jaén), L’Ollería (València), San Sebastián de la Gomera (Illes Canàries), Herencia (Ciudad Real), Celanova (Ourense), Urduliz (Biscaia), Alagón (Saragossa), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) i Cubas de la Sagra (Madrid).
Baix Camp
El poble de Tarragona amb la millor ruta de tapes: plat i beguda per menys de 5 euros
Daniel Cabezas Ramírez
Tots ells s’enfrontaran a les tradicionals i divertides proves del programa, amb l'objectiu d'arribar a la gran final. El veterà presentador Ramón García tornarà a posar-se al capdavant del programa i es manté així com la imatge més reconeixible del format. La seva presència serà un dels grans reclams d’aquesta temporada. Tanmateix, aquesta edició arribarà també amb importants novetats a l’equip de presentació.
Dues noves incorporacions acompanyaran Ramón García en aquesta edició: l’influencer i creadora de contingut Lalachus, que debuta al programa, i la periodista Ángela Fernández. Ambdues assumiran el rol de copresentadores, rellevant Michelle Calvó, que va ocupar aquest paper en les dues temporades anteriors després del retorn del format el 2023.
Conca de Barberà
El poble de Catalunya més barat per comprar una casa és a Tarragona: habitatges des de 20.000 euros
Daniel Cabezas Ramírez
El Grand Prix del verano va tornar a la graella televisiva l'any 2023 després d’anys fora d’emissió, i ho va fer amb un gran èxit d’audiència. Va ser la millor estrena de l’any per a La 1, demostrant que la fórmula d’entreteniment familiar continua sent un èxit. Encara que les dades de la segona temporada van ser una mica més discretes, la cadena confia en repetir l’èxit amb aquesta nova entrega.
La participació de L’Arboç a El Grand Prix del verano no només representa una oportunitat per mostrar l’esperit competitiu i festiu dels seus veïns, sinó que el programa també pot convertir-se en una plataforma per donar a conèixer el municipi a nivell nacional.