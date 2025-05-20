Gastronomia
El poble de Tarragona amb la millor ruta de tapes: plat i beguda per menys de 5 euros
Aquesta ruta gastronòmica té una durada limitada i només estarà disponible fins aquest diumenge
Mont-roig del Camp i la seva zona costanera, Miami Platja, es converteixen aquests dies en l’epicentre de les tapes a la província de Tarragona gràcies a Destapa’t, una ruta gastronòmica que posa de relleu la cuina local amb propostes originals, sabors sorprenents i un preu irresistible: tapa i beguda per només 4,50 euros.
Això sí, cal afanyar-se, perquè aquesta ruta gastronòmica estarà disponible només fins aquest diumenge 25 de maig. Un total de 19 bars i restaurants participen en aquesta edició de la ruta, cada un amb una tapa especialment creada per a l’ocasió. Les propostes barregen tradició i innovació, utilitzant productes de temporada i proximitat.
Daniel Cabezas Ramírez
Des de receptes reinterpretades, com la carxofa de Mont-roig o la bomba de toro, fins a combinacions més atrevides com el brioix de Vitello Tonnato o el cruixent de foie amb chutney de poma de Prades, cada parada promet una experiència única per al paladar.
A més, aquells que decideixin afegir-se al recorregut poden aconseguir el TapaPass, una cartilla que se segella en consumir a cada local. En reunir 15 segells, s’entra automàticament en el sorteig d’un dinar o sopar per a dues persones en un restaurant amb Estrella Michelin de la zona. Una manera divertida i saborosa de gaudir de les tapes mentre es descobreixen els racons més gastronòmics del municipi.
Mont-roig del Camp, amb més de 14.000 habitants, combina la seva tradició agrícola a l’interior —on destaquen cultius com l’olivera, l’ametller i productes amb denominació d’origen com l’oli D.O.P. Siurana— amb una intensa activitat turística a la franja costanera de Miami Platja. Aquesta dualitat converteix el municipi en un destí ideal per a aquells que busquen mar, muntanya i bona taula.
El valor patrimonial de la localitat també aporta atractiu a l’experiència. La monumental església de Sant Miquel, coneguda com la Catedral del Baix Camp, o el santuari de la Mare de Déu de la Roca, construït sobre un espectacular promontori vermellós amb vista a la Mediterrània, formen part de la història i el paisatge que van inspirar a Joan Miró i que avui s’integren a la ruta cultural 3MR (Mirar, Miró, Mont-roig).