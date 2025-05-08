Societat
Per què un poble de Tarragona té una rèplica de la Giralda de Sevilla?
Aquesta singular construcció té el seu origen en una història d’amor i admiració per l’art andalusí
Al municipi de L’Arboç, a la comarca del Baix Penedès, s’alça una sorprenent rèplica a mitja escala de la Giralda de Sevilla. Aquesta emblemàtica torre andalusa ha estat recreada amb gran detall a ple cor del municipi, que es troba a més de 900 quilòmetres de distància de l’obra original.
Aquesta singular construcció té el seu origen en una història d’amor i admiració per l’art andalusí. Va ser promoguda per Joan Roquer i Marí i Candelaria Negravernis, un matrimoni català que, després de rebre l'any 1886 una generosa herència per part d’un oncle indià d’ella, va decidir invertir en projectes culturals de gran calat. Entre les seves iniciatives destaquen la participació en la creació del Teatre Romea de Barcelona i del Teatre Arbosense, a la localitat natal de Joan.
Fruit de la seva passió per l’art i els viatges, en especial per Andalusia, van decidir retre homenatge a les meravelles arquitectòniques que van conèixer durant el seu primer aniversari de casament recorrent el sud d’Espanya. L'any 1898, van adquirir un extens terreny a l’Arboç i l’any següent van començar la construcció d’una residència que reunís alguns dels racons que més els van impactar durant la seva travessia.
El projecte es va prolongar gairebé una dècada. L'any 1902 ja s’havia acabat la rèplica de la Giralda, però no seria fins el 1908 quan el conjunt va ser finalment inaugurat. Tanmateix, la torre no va ser l’únic element andalusí que van recrear: l’edifici també acull una rèplica del Pati dels Lleons de l’Alhambra de Granada i un saló que emula el majestuós Saló d’Ambaixadors dels Reials Alcàssers de Sevilla, amb una cúpula bizantina recoberta amb 30 quilos de làmines d’or.
Al llarg dels anys, aquest singular espai es va transformar en un centre de vida cultural, on se celebraven trobades literàries, concerts i tertúlies que reunien destacades figures del panorama artístic i intel·lectual de l’època. Avui dia, la Giralda de l’Arboç continua sorprenent a aquells que la descobreixen per primera vegada, sent un testimoni únic del vincle entre Catalunya i el llegat arquitectònic d’Al-Andalus.