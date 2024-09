Una xarxa de 45 càmeres de videovigilància reforçarà la seguretat al Vendrell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El regidor de Seguretat ciutadana del Vendrell, Christian Soriano, ha presentat avui el desplegament de la nova xarxa de càmeres de videovigilància que es començaran a instal·lar l’any que ve arreu del municipi.

En concret, el projecte inclou la col·locació d’un total de 45 càmeres i ha estat possible gràcies a un acord amb la Diputació de Tarragona. L’import del projecte és de 260.000 euros.

Christian Soriano, ha destacat que «aquesta nova xarxa de càmeres de videovigilància suposarà un abans i un després de la gestió de la seguretat ciutadana al municipi del Vendrell. D’una banda, ajudarà a prevenir la comissió de fets delictius als nostres carrers i barris i, d’altra banda, augmentarem la sensació de seguretat entre els nostres veïns i veïnes».

Actualment ja hi ha una xarxa de càmeres de videovigilància, que seran renovades, i de lectors de matrícules a la zona centre / El Puig del municipi. Els nous dispositius s’ubicaran en funció d’un estudi policial que s’ha dut a terme tenint en compte tant les característiques demogràfiques i sociològiques de cada zona com la tipologia de fets delictius que s’hi hagin registrat recentment.

L’objectiu del projecte és garantir la seguretat partint dels següents criteris:

-Sancionar els accessos no autoritzats amb vehicle a zones no permeses, com és el cas de l’illa de vianants, amb ús d’equips de reconeixement de matrícules.

-Sistema per garantir la tranquil·litat i la pacífica convivència.

-Garantir mitjançant l’efecte dissuasiu que genera la presència de càmeres de seguretat.

-Millorar la resposta policial immediata a la localització de vehicles en recerca.

-Detectar, gràcies a una funcionalitat basada en Intel·ligència Artificial, situacions inusuals de persones i vehicles. El sistema alerta quan alguna cosa surt del normal (moviments inusuals, velocitats inusuals, etc. ).

-Emmagatzemar la informació enregistrada de forma que sigui fàcilment localitzable a la plataforma de gestió.

El sistema de videovigilància incorpora:

-Tecnologia de millora de la imatge: Les càmeres han de tenir tecnologies de millora de la imatge corresponents per poder obtenir tota la informació sobre el que està succeint en qualsevol de les situacions.

-Anàlisi de vídeo d’última generació: Funcions d’analítica a la pròpia càmera per tal de detectar objectes que es mouen cap a regions d’interès o que hi romanen per un període de temps prolongat; detecció cada vegada que un objecte entra a la regió d’interès, detecció de màscara facial, detecció de moviments o activitat inusual, reconeixement facial d’alta precisió, classificació d’objectes associada a colors...

-Tecnologia HDSM. Comprimeix les imatges i conserva la qualitat d’una manera eficaç, alhora que gestiona de manera intel·ligent la transmissió d’imatges d’alta definició.

-Codificació intel·ligent HDSM SmartCodec: optimitza automàticament els nivells de compressió de regions en una escena per maximitzar l’amplada de banda mentre es manté la qualitat d’imatge

-Cerca intel·ligent: les eines permeten examinar ràpidament els vídeos gravats a la recerca de moviment, la presència d’objectes classificats, canvis de fins a l’escena... Es pot fer cerca per matrícules, per miniatures, per alarmes, per marcadors,...

-Tecnologia Appearance Search (cerca per aparença): Possibilitat de cerca ràpida de vídeos enregistrats per trobar moments en què apareix una persona o un vehicle a qualsevol lloc amb les càmeres i amb l’ajuda de l’analítica. Permet buscar una persona per la seva descripció física, incloent el color de la roba, el color dels cabells, el sexe i el grup d’edat. La cerca per aparença considera tots els aspectes descriptius d’una persona o un vehicle, i permet localitzar als enregistraments i, fins i tot, es poden activar alertes en temps real.

Emplaçaments

Accés a la Plaça del Centre - c/ Progrés Baixada del Peix - c/ Prat de la Riba Plaça Nova - c/ Muralla Plaça de la Font - Sant Vicenç de Calders Carretera de Calafell - Rotonda d’accés a la Muntanyeta Carretera de Barcelona - Rotonda de les Mates Carretera de Valls - Rotonda del polígon La Cometa Carretera de Tarragona - Creu Roja Carretera de Sant Salvador – Rotonda “Mirsa” Carretera de Sant Vicenç - Club de Tennis El Vendrell Entrada a Sant Vicenç de Calders - Carrer del Pou Camí de Roda - Camps de futbol municipals Entrada a la urbanització Oasis - Oficina d’Informació Entrada a la urbanització Oasis -– c/ Ter Entrada a la urbanització Eden Park - Rotonda del c/ Tomás Luis de Victoria Camí de les Torretes (Nou Vendrell) Entrada a la urbanització Els Masos de Coma-ruga - C/ Telègraf Entrada a la urbanització Els Masos de Coma-ruga - Av. dels Masos Entrada a la urbanització Els Garrofers - Lateral de la carretera N-340 Entrada a la urbanització Els Garrofers - c/ Albada Entrada a la urbanització Mas Astor Entrada a la carretera Sant Salvador - Rotonda de l’Av. del Parlament de Catalunya c/ Amadeu Vives - c/ Verdi (El Francàs) Plaça dels Germans Trillas (Coma-ruga) Plaça del Pessebre (Sant Salvador) Plaça de Sant Salvador Avinguda del Sanatori - c/ Doctor Ramon i Cajal Avinguda del Sanatori - c/ Ferrocarril - Pont del “Tano” C/ Dr. Ramon i Cajal - Passeig del Dr. Letamendi (El Romaní) Passeig del Dr. Letamendi - Carrerada d’en Ralet Rambla de Josep Cañas Av. Baix Penedès – Av. Tancat de la Plana Av. Sant Vicenç - c/ Cristina Baixa - Transversal Carretera de Valls – c/ Mossèn Jaume Urgell Carretera de Valls - Carretera de Santa Oliva Estació de tren de Sant Vicenç de Calders C/ Santa Anna (Placeta de Cal Figueres) La Rambla Plaça Nova Plaça de Pep Jai C/ Cafès - c/ Dr. Robert Plaça Vella Pàrquing del c/ Flors Plaça de França - Pont de França c/ Antoni Rovira i Virgili (zona carretera de Valls)

El regidor de Seguretat ciutadana ha afegit que «aquesta nova xarxa de càmeres de videovigilància, la nova caserna i l’augment de la plantilla de la Policia local seran els tres principals objectius de la Regidoria de Seguretat ciutadana durant aquest mandat. Sabem que la seguretat és una de les majors preocupacions de la ciutadania i, com a tal, és una de les màximes prioritats del govern municipal».

I l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que «aquesta nova xarxa de videovigilància serà una ampliació de recursos de suport per a la policia local perquè la ciutadania es pugui sentir més segura als nostres carrers».

