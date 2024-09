Detenen un home a Coma-ruga per traficar amb les drogues que amagava al seu vehicle

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat al barri marítim de Coma-ruga (Baix Penedès) un home de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues. Els fets van succeir pels volts de les 14.15 hores d’aquell mateix dia, quan una patrulla d’agents vestits de paisà va observar les estranyes maniobres d’un vehicle al carrer dels Ocells i van decidir seguir-lo.

Seguidament es va aturar davant d’un bloc d’habitatges, moment en què es va produir una transacció de compravenda de drogues per part d’un desconegut i l’únic ocupant del vehicle. Els Mossos van evitar que el conductor abandonés la zona i el van identificar.

En l’escorcoll li van trobar dos telèfons mòbils i diversos bitllets fraccionats, però en canvi no hi havia cap substància estupefaent. El fet de localitzar dos comandaments a distància idèntics va fer sospitar els agents sobre un possible amagatall on podrien estar les drogues.

Després d’utilitzar un d’aquests controls remots, la patrulla va adonar-se que únicament funcionava quan el motor del vehicle estava en marxa. En activar-lo, van escoltar un soroll procedent d’una peça del quadre de comandament situat davant dels seients davanters. A continuació, els agents van manipular aquella peça de plàstic completament integrada amb la resta d’elements i instruments disposats i agrupats a la vista del conductor.

A l’interior d’un reduït espai en forma de discret amagatall van trobar diversos embolcalls amb prop de cinquanta grams de cocaïna i uns quaranta grams d’haixix, que en el mercat il·lícit de venda d’aquest tipus de substàncies tindrien un valor superior als 3.000 euros. El vehicle va ser traslladat a dependències policials i l’home, que comptava amb diversos antecedents policials, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.

Aquest tipus de detencions s’emmarquen en la lluita contra les organitzacions criminals dedicades al cultiu i tràfic de drogues, així com en la prevenció de tot tipus de delictes al territori. El detingut ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

