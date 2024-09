Els veïns de la Bisbal del Penedès, en contra del polígon industrial: finalitza el recompte definitiu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha finalitzat el recompte definitiu de la consulta popular no vinculant sobre la construcció del polígon industrial Les Planes del Vent. En les properes hores els resultats es traslladaran a la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat.

Així, finalment diumenge hi va haver 690 participants (53,7% del cens), dels quals 431 es van posicionar en contra de la construcció del polígon, 238 hi van votar a favor, 6 en blanc i es van comptabilitzar 15 vots nuls. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Promotora de la Consulta Popular no Referendària, Carles Castelló, ha indicat que si el consistori tira endavant el projecte ho farà «amb menys legitimitat democràtica».

Castelló ha expressat «satisfacció total» pel nivell de participació de la consulta, similar a eleccions convencionals, tot i que en aquest cas el resultat no era vinculant. Sobre el resultat, majoritàriament contrari, ha indicat que l'equip de govern «hauria de fer una reflexió i prendre'n nota». «No tenen suport per tirar endavant un projecte d'aquesta magnitud», ha comentat.

En canvi, la valoració que es fa des del govern municipal és una altra. En un comunicat, l'alcaldessa, Agnès Ferré, ha apuntat: «no hi ha hagut una participació molt elevada, ja que si agafem el total del cens convocat a les urnes, un 18% ha donat suport a aquest projecte i un 33% s'hi ha oposat». La batllessa ha afegit: «sempre és positiu que la gent participi, s'informi i es creï una opinió pròpia». Finalment, Castelló ha criticat el consistori per «fer servir els mitjans institucionals» per fer campanya a favor de la construcció del polígon. «No és joc net», ha assegurat.

Entre detractors i favorables

Una desena d'entitats ecologistes refusen el desenvolupament del nou polígon logístic les Planes del Vent, impulsat per un inversor privat. Entre els motius que en destaquen hi ha l'impacte a l'entorn immediat del poble i la destrucció de sol d'alt valor agrícola a tocar de l'entrada històrica del poble. Alhora, consideren que cal potenciar els polígons existents i no els convenç el model d'empresa logística que es planteja a la zona.

Inicialment, un inversor privat va proposar un projecte que ocupava 84 hectàrees als Masots, el qual no va obtenir el vistiplau del consistori per iniciar els tràmits per tirar-ho endavant. Posteriorment, el mateix inversor va presentar aquesta segona proposta, de dimensions més petites, però que no ha convençut entitats veïnals ni ecologistes.

Per contra, la batllessa ha assenyalat que es tracta d'un projecte «equilibrat entre progrés i sostenibilitat» i que «aporta recursos». «Poder tenir estables més de 900.000 euros a l'any de contribucions, tenir puntes quan es fan les llicències d'obres, creiem que és important. Això no vol dir que cada vegada hàgim de fer un parc nou, sinó que amb aquest tanquem el cercle», ha precisat Ferré. Alhora, ha remarcat que l'última paraula la tindrà la Generalitat.

