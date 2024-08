La Policia del Vendrell evita dues noves ocupacions en les últimes hores

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents de la Policia Local del Vendrell han evitat, en les últimes hores, dues noves ocupacions delinqüencials al municipi.

En el primer cas es tracta d’un habitatge del carrer de l’Estela. Gràcies a l’avís dels veïns, la policia va poder actuar ràpidament i va fer fora de l’immoble dues persones, que van ser denunciades.

L’altre cas va tenir lloc en un habitatge del carrer de l’Om. Després de rebre una trucada informant que hi havia un grup de quatre persones que semblava que estaven intentant accedir per la força a l’habitatge, la Policia local hi va acudir i després de comprovar els fets, va precintar l’habitatge per prevenir possibles ocupacions i es va procedir a denunciar les persones implicades en l’intent d’ocupació.

Amb aquests dos casos, l’Oficina Antiocupacions del Vendrell ja porta comptabilitzades més de 130 actuacions en un any, el 50% de les ocupacions evitades i l’immoble retornat al seu propietari.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha valorat positivament la tasca de la Policia local en aquest àmbit i ha assegurat que «l’Oficina Antiocupacions és una referència com a model eficient a l’hora d’aturar ocupacions delinqüencials».

Segons Soriano, «en un any hem assolit gran part dels objectius i ara el que volem és consolidar aquest treball i instar a altres institucions a que impulsin els canvis legislatius necessaris per acabar amb aquesta xacra».

