Un alcalde del Penedès dimiteix per «cansament»

L'alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, del partit municipalista Un Nou Banyeres - Acord Municipal, ha anunciat aquest dimecres que renuncia al càrrec perquè està «cansat» i passarà voluntàriament a l'oposició.

«Després de vuit anys com a alcalde, he pres la decisió de deixar el càrrec i iniciar una nova etapa com a regidor, des de l'oposició. És un canvi que m'ha costat molt fer, però crec que és el millor per al futur del poble i per a mi mateix», afirma Benach.

Benach assegura que farà efectiva la seva dimissió en el ple municipal del dijous 22 d'agost, del qual hauria de sortir el seu substitut: de moment, cap dels seus companys de partit s'ha posicionat.

Nou Banyeres - Acord Municipal compta amb cinc regidors i governa en coalició amb Banyeres en Comú, que en té un; mentre que l'oposició està formada per tres regidors del PSC, un de Mes Banyeres i un altre de no adscrit.

Benach compagina la política amb una feina a torns en una empresa i explica que necessita una pausa, encara que seguirà des de l'oposició «per assegurar que Banyeres del Penedès continuï avançant amb èxit».

