El nou CAP de l'Arboç estarà enllestit el 2026 i tindrà 27 consultes més i nous perfils professionals

Les obres d'ampliació del CAP de l'Arboç (Baix Penedès) tindran una inversió de 5,9 milions d'euros. Els treballs, que han començat aquesta setmana, s'allargaran un any i mig. Durant aquest període, es mantindrà el mòdul prefabricat de 300 m2 instal·lats a principis de l'any passat des d'on també s'ofereix servei assistencial.

El nou edifici incorporarà nous perfils professionals que ampliaran la cartera de serveis amb nutricionistes, psicòlegs, fisioterapeutes i higienistes dentals, a més de l'augment de la plantilla d'infermeria, tècnics i administratius. La nova obra sumarà 1.350 m2 addicionals a la superfície actual, fins a un total de 2.000 m2 i mantindrà l'estructura externa per ampliar i reformar la part interior.

El nou edifici s'està construint en un solar cedit per l'Ajuntament de l'Arboç i es troba al costat de l'actual CAP. En total, es construeixen 27 consultes dedicades a l'atenció de les vistes programades, espontànies i d'urgències, rehabilitació, atenció a la salut sexual i reproductiva, pediatria i odontologia, atenció a la salut mental i atenció comunitària.

En una visita a les futures instal·lacions, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat el compromís del departament per «enfortir l'atenció primària» i ha remarcat que les obres d'ampliació també «prepararà el centre per demandes futures». Dels 5,9 milions d'euros previstos per a l'ampliació del CAP, 3,8 milions s'han pressupostat per a l'execució de l'obra i els 1,8 milions restants es destinaran a l’equipament.

El CAP de l'Arboç va entrar en funcionament l'any 1998 i està gestionat per la Xarxa Santa Tecla. És el centre de referència de la població de l’Àrea Bàsica de Salut del Penedès Interior, que inclou els municipis de l'Arboç, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès, el Pla de Manlleu i Sant Jaume dels Domenys. Des de la seva posada en funcionament, la població assignada ha anat incrementant fins a arribar a les 16.034 persones actualment.

