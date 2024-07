Jordi Sans és el nou alcalde dels Pallaresos després de presentar la moció de censura

Publicat per Marta Gutiérrez Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l’Ajuntament dels Pallaresos ha aprovat avui al migdia per majoria absoluta la moció de censura impulsada per SOM Pallaresos i el PSC per desbancar de l’alcaldia Xavier Marcos (Independents dels Pallaresos- FIC). Així, el socialista Jordi Sans assumeix el càrrec, que traspassarà a la republicana Maria Grau (SOM Pallaresos – Acord Municipal) al tram final de la legislatura. «Hem arribat a un acord de dividir el mandat al 50%, així doncs, disset mesos seran per cada formació», va avançar Sans, al Diari Més, el passat 17 de juliol. Fins ara, FIC i SOM governaven conjuntament.

El ple ha començat indicant l’objectiu de la sessió que era la celebració, el debat i la votació de la moció de censura presentada pel regidor Jordi Sans al Registre General de l’Ajuntament dels Pallaresos del dia 15 de juliol de 2024 i es va procedir a llegir l’article 197 del Règim Electoral General sobre el tractament de la moció de censura d’alcalde. La sessió ha estat presidida per una mesa d’edat integrada pel regidor de major i menor edat (Juan Maria Casañas i Maria Teresa Núñez, respectivament).

La moció ha tingut sis vots favorables (tres de SOM i tres del PSC) i cinc en contra (tres de PIC, un de Junts i un del PP). Els promotors del canvi van apuntar en un comunicat, el passat 15 de juliol, que impulsaven la votació per «redirigir el rumb del municipi i encarar el futur amb optimisme i renovades energies».

«Aquest ajuntament portava dos mesos amb una paràlisi institucional, seria absurd continuar amb aquesta situació», ha assegurat el nou alcalde dels Pallaresos, Jordi Sans, remarcant que era necessari fer aquesta moció. «Si amb un any no s’ha aconseguit que aquest govern funcionés, no sabem quant de temps més hauríem d’haver esperat», ha afegit Sans.

Per altra banda, l’ara exalcalde, Xavier Marcos, ha assenyalat que «avui és un dia molt trist per la gent d’Independents dels Pallaresos. Fins i tot m’atreviria a dir més, és un dia molt trist per molta gent que, tot i no haver-nos votat, creu que el seu poble, que tots plegats estimem, mai s’ha donat un fet tan desagradable com el que avui ens ha portat en aquest ple».

Votació de la moció

La moció ha estat aprovada per majoria absoluta i, durant la sessió, cada representant dels partits polítics que hi ha al poble dels Pallaresos, ha mostrat la seva posició davant de la moció de censura.

La republicana Maria Grau (SOM Pallaresos–Acord Municipal) ha explicat que «no ens agrada la situació que últimament estava adquirint el grup de govern i creiem que era el moment de rectificar el rumb». També ha afirmat que «quan dues persones parlen idiomes diferents es fan impossibles les enteses».

Per la seva banda, el representant del Partit Popular Els Pallaresos, Raúl Pérez, ha considerat que «ni és necessari, ni és el moment i estem convençuts que existeix una altra forma».

Des del partit de Junts pels Pallaresos–Compromís Municipal, Carmelo Vicient, ha afirmat que ha votat que no perquè no era moment i ha assenyalat a Grau dient que «prefereixo estar sol que no tenir cap cable darrere que em vagi manipulant».

Marcos ha titllat a Grau de no fer la feina que li tocava i de traïdora. «La senyora Maria no ha fotut brot tant si els agrada com si no», ha recalcat Marcos.

A continuació, Sans ha assumit el càrrec d’alcalde dels Pallaresos i una de les seves primeres paraules han estat dirigides als regidors que formaven el ple: «Ja tindrem temps entre nosaltres per tirar-nos trastos pel cap. Crec que hi ha coses que sí que hem de fer de domini públic i hi ha d’altres que potser s’haurien de quedar en un àmbit més restringit».