La gratuïtat de la C-32 entre Sitges i el Vendrell començarà el 4 de novembre

El consell executiu ha aprovat aquest dimarts les modificacions de les concessions de al C-16 i la C-32 per permetre la gratuïtat dels peatges per als trajectes de mobilitat obligada entre Terrassa i Manresa i entre Sitges i el Vendrell. La mesura entrarà en vigor a partir del 4 de novembre, per a viatges d’anada i tornada el mateix dia, de dilluns a divendres no festius.

Els conductors s’hauran de registrar prèviament i utiltizar un sistema de pagament dinàmic (Via-T o l’app gratuïta Satelise). En el cas de les motocicletes, com que cal un procés d’adaptació tecnològic, la gratuïtat es començarà a aplicar a partir del 16 de novembre.

La mesura, anunciada al març per la consellera de Territori, Ester Capella, pretén optimitzar les vies d’alta capacitat i descongestionar-ne d’altres, millorant així la seguretat.

El tram de la C-32 entre Sitges i el Vendrell serà gratuït a partir del 4 de novembre per a la mobilitat obligada, entre les barreres troncal i lateral de Cubelles i l’accés de Calafell.

Es manté la gratuïtat per als moviments de la ronda del Penedès i la bonificació actual del 50% per a la mobilitat obligada al tram Castelldefels-Sitges. També es mantenen els descomptes actuals per a vehicles amb alta ocupació (bonificació del 40%) i de zero i de baixes emissions (30% i 75% respectivament).

La gratuïtat a la C-16 s’aplicarà al tram entre Terrassa i Manresa (barreres troncal i lateral de Sant Vicenç de Castellet) als conductors que es registrin. El sistema de registre estarà operatiu a principis d’octubre al web d’Autema.

Així mateix, s’homogeneïtzen la resta de descomptes en dia laborable (de dilluns a divendres no festius) amb una bonificació del 40,47% al tram Manresa-Terrassa per als trajectes en hora punta de 6.30 h a 10.30 h i de 17 h a 21 h, per a totes les categories tarifàries, amb pagament dinàmic.

També es manté la gratuïtat a la Ronda de Manresa a la barrera lateral, amb origen o destinació al nord, mitjançant qualsevol mitjà de pagament dinàmic o amb el registre previ de la matrícula.

Continuen quedant exclosos de la gratuïtat els moviments amb origen o destí a l’AP-7 Sud, que són de llarg recorregut o amb origen o destí fora de l’àmbit de l’autopista C-32. El sistema de registre estarà operatiu a principis d’octubre al web d’Aucat.

