La C-32 entre Sitges i el Vendrell serà gratuïta per a desplaçaments d’anada i tornada el mateix dia

La C-32 entre Sitges i el Vendrell serà gratuïta a partir de la tardor per als desplaçaments d’anada i tornada en 24 hores entre dilluns i divendres no festius. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Ester Capella, en el marc de la Taula de Mobilitat del Penedès. El trajecte beneficiat és el que hi ha entre les barreres troncal i lateral de Cubelles i l’accés de Calafell. Actualment, aquest tram té un descompte del 75%. Per beneficiar-se de la gratuïtat, caldrà inscriure’s a un registre de mobilitat obligada i disposar d’un sistema de telepeatge (VIA T) o descarregar-se l’aplicació Awai. A la reunió, també s’ha anunciat una prova pilot per a un bus exprés entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca i Igualada.

En un comunicat, la consellera Capella ha anunciat que l’objectiu de la gratuïtat d’aquest tram de la C-32 és «alleugerir el trànsit de la C-31». «Aquí, al Penedès, la manca de fiabilitat de Rodalies empeny molta gent a fer ús del vehicle privat», ha lamentat.

En aquest sentit, també ha anunciat la posada en marxa el mes de maig d’una prova pilot de bus exprés entre Vilanova, Vilafranca i Igualada per l’Eix Diagonal. La línia, segons el Govern, ha estat «llargament reclamada» al Penedès. Els horaris del bus encara s’han de dissenyar però tindran en compte la mobilitat obligada de treballadors i estudiants universitaris.

Territori, a més, millorarà els sistemes d’informació de la línia exprés e6 Vilafranca del Penedès-Barcelona, perquè els usuaris consultin en temps real el pas dels busos.

Així mateix, la línia Vilafranca-UAB passarà de 4 a 7 serveis per sentit a l’abril, amb la incorporació d’una parada a Gelida. L’exprés e18 Sant Sadurní – Barcelona incorporarà aquest agost una expedició a les 13:30 hores des de Sant Sadurní i a les 14:30 hores des de Barcelona. La línia Sant Llorenç – Gelida – Barcelona disposarà aquest agost de 7 noves expedicions per sentit.

El Departament està també pendent d’un estudi d’avaluació del corredor d’autobús entre Igualada i Barcelona. És una auditoria que està analitzant la qualitat del servei amb enquestes als usuaris. Els resultats serviran per dimensionar l’oferta. Es preveu també fer un altre estudi per a la millora dels serveis de transport a la demanda als nuclis de baixa densitat.