Els conductors que circulin per la C-32 sud podran rebre un missatge quan hi hagi una incidència a l'autopista

Abertis iniciarà una prova pilot a la C-32 sud (entre Viladecans i el Vendrell) amb què enviarà missatges directes als vehicles i conductors quan hi hagi una incidència a l’autopista. La companyia preveu desplegar aquesta iniciativa abans de l’estiu del 2024. La intenció és que els vehicles que disposen de wifi rebin el missatge directament al monitor.

Per a la resta de conductors, ho rebran si estan registrats a l’app Awai, que actualment té 40.000 usuaris. Abertis preveu informar així d’accidents, de la presència d’animals, de congestió del trànsit o d’obres. Aquesta prova pilot és una de les primeres iniciatives desenvolupades des del nou Future Road Lab, un laboratori de seguretat viària pioner al món que Abertis ha ubicat a Vallcarca.

Abertis Autopistas s’ha proposat desplegar un model de mobilitat 4.0 «basat en la predicció i la prevenció». «Hem de passar d’autopistes basades en panells informatius i una gestió reactiva davant les incidències, a unes vies on ens puguem anticipar el màxim als accidents», ha destacat aquest dimarts el responsable d’Innnovació de la companyia, Xavier Daura.

En aquesta línia, la concessionària ha dissenyat un nou model d’informació als conductors amb missatges directes als vehicles i als telèfons mòbils. La previsió és posar en marxa la prova pilot a la C-32 sud entre Setmana Santa i l’estiu. Daura apunta que els vehicles connectats -aquells que de sèrie venen equipats amb wifi- rebran els missatges directament al monitor a través de diverses antenes que hi haurà al llarg de l’autopista.

Abertis admet que el percentatge de vehicles connectats actualment no és significatiu, per això els missatges tambe s’enviaran als telèfons mòbils, sempre i quan els conductors tinguin instal·lada l’app Awai. La companyia va crear aquesta aplicació inicialment adreçada per als usuaris que es volen beneficiar dels descomptes als peatges per ús recurrent, però destaca que l’eina permetrà avançar en diverses mesures de seguretat viària. Awai té ara 40.000 registrats, que van en augment mes a mes.

Pel que fa al motiu dels missatges, la intenció és que estiguin relacionats amb indicacions de reducció de velocitat si es detecta que hi ha congestió de trànsit, o bé avisar si hi ha hagut una frenada brusca que ha provocat un accident. La presència d’animals a la calçada, de persones i el desenvolupament d’obres seran altres avisos que rebran els conductors, als quals també se’ls informarà de la proximitat d’un peatge o d’una àrea de servei.

«La prova a la C-32 sud serà única a Europa i confiem que situarà la companyia com a referent en mobilitat segura i connectada», ha ressaltat Daura, que ha assenyalat aquesta interconnexió amb els conductors com a una via «bàsica» per reduir la sinistralitat. Abertis recorda que l’accidentalitat representa un 1,5% del PIB de l’estat espanyol, «de manera que qualsevol inversió en noves eines de prevenció és fàcilment recuperable si es compara amb la despesa actual».