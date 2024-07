La Bisbal del Penedès estrena un refugi climàtic de la plaça Pau Casals

El nou refugi climàtic de La Bisbal del Penedès ja és una realitat. L'Ajuntament ha finalitzat la instal·lació d'una vela tensada a la plaça Pau Casals, creant un espai de confort per als veïns i visitants durant els dies més calorosos de l'any.

El refugi, situat al límit nord-est de la plaça, cobreix una àrea aproximada de 14 metres per 7,5 metres. La vela, fabricada amb un teixit especial amb filtre solar de més del 90%, ofereix una protecció efectiva contra el sol i les altes temperatures.

La regidora de Medi Ambient, Judith Vidal, ha expressat la seva satisfacció per la finalització del projecte: «Amb aquesta instal·lació, oferim a la ciutadania un espai fresc i agradable per gaudir durant els mesos més càlids. És una aposta clara per l'adaptació al canvi climàtic i la millora del benestar dels nostres veïns».

El nou refugi climàtic és accessible les 24 hores del dia i és d'accés lliure per a tothom. S'espera que sigui especialment útil per a gent gran, famílies amb nens petits i qualsevol persona que necessiti un respir de la calor intensa.

Aquesta actuació forma part de les iniciatives de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i adaptar els espais públics als reptes que planteja el canvi climàtic.

