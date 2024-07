Constantí habilita la Biblioteca Municipal com a refugi climàtic en onades de calor

L’Ajuntament de Constantí ha habilitat la Biblioteca Municipal perquè faci de refugi climàtic amb l’objectiu de fer front a les altes temperatures previstes per aquests dies.

En l’horari d’obertura de la Biblioteca, l’equipament municipal oferirà un espai fresc a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva. A més, també servirà com a zona de descans a la població amb cadires per seure i s’oferirà aigua a tothom que la demani.

D’aquest manera, a banda de les activitats habituals que ofereix durant l’estiu, la Biblioteca també podrà ser utilitzada com un espai on refugiar-se de les altes temperatures, especialment per a les persones vulnerables a la calor com gent gran, infants o persones amb malalties cròniques o respiratòries

L’horari de la Biblioteca durant la temporada d’estiu (fins al 16 de setembre) serà: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores, i els dimecres de 16 a 20 hores.

