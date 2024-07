Vandellòs ofereix una desena d’equipaments municipals com a refugis climàtics

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha posat a disposició de la ciutadania diversos espais públics on refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com l'onada de calor que es produirà a partir d'aquest dijous.

Es tracta del vestíbul de la piscina municipal coberta, el Casal d’Avis i el vestíbul de la Casa de Cultura Blanca d’Anjou a l’Hospitalet de l’Infant. Mentre que a Vandellòs s'ha habilitat el Casal d’Avis, el Casal de Joves, la sala polivalent del pavelló esportiu municipal i la piscina municipal. Finalment, a Masboquera i Masriudoms seran les respectives antigues escoles i la piscina municipal.

A banda d’aquests equipaments municipals, al municipi hi ha diverses àrees amb arbrat a les quals pot adreçar-se la ciutadania per protegir-se dels episodis de calor intensa, com són: la zona del Casal del Puvill a Masriudoms, on hi ha una terrassa amb moreres i la piscina municipal al costat; a Masboquera, la zona arbrada del carrer de Baix i carrer Santa Marina amb carrer Nou; i a l’Almadrava, la zona d’arbrat de la Plaça de la Llum i el pàrquing amb arbrat situat al carrer Posidònia.

El refugis climàtics estan adreçats, especialment, a persones grans, sobretot als majors de 75 anys; persones fràgils que viuen soles o en situació de pobresa; persones amb discapacitat física o psíquica que limiti l'autocura i la mobilitat; nadons i nens de menys de 4 anys; persones que prenen medicaments tranquil·litzants, antidepressius, psicòtics o diürètics; persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, hipertensió arterial, diabetis, obesitat, Parkinson, Alzheimer; mascotes de les persones vulnerables.

Per contra, els refugis climàtics no estan dirigits a persones que requereixen atenció mèdica, que s'haurien de dirigir al centre de salut.

Et pot interessar