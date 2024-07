El Vendrell duplica la pressió contra l'incivisme en mig any

Aquesta setmana s’han conegut les dades sobre les sancions interposades per la Policia local del Vendrell per infraccions contra l’Ordenança de Convivència i Civisme en el primer semestre d’aquest any 2024. Les dades mostren com si en tot l’any 2023 es van generar liquidacions per valor de 97.000 euros en sancions contra l’Ordenança, aquest 2024, en només sis mesos, se n’han generat per valor de 186.000 euros.

Unes xifres que han estat valorades positivament pel regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, que explica que «les dades demostren una correlació directa entre l’augment de la presència policial al Vendrell que estem promovent des de principi de mandat i l’augment de la pressió sobre l’incivisme».

En concret, els expedients oberts aquest primer semestre de l’any han estat majoritàriament per infraccions en matèria de tinença d’animals (46); de molèsties de soroll (45); d’ocupació de la via pública (32); de temes mediambientals i de residus (32); d’activitats econòmiques (31), de vehicles (23) i de consum de begudes alcohòliques a la via pública.

Segons Soriano, «les dades demostren que anem en la bona direcció però encara queda feina per fer. L’objectiu és fer un Vendrell més ordenat, més net, més cívic i més segur».

