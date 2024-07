La Diputació de Tarragona millora la seguretat viària entre el Vendrell i Sant Vicenç de Calders

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha inaugurat aquest diumenge al matí les obres de condicionament de les carreteres TP-2044 i TV-2048 que milloren la seguretat viària, pacifiquen el trànsit i impulsen la mobilitat sostenible entre El Vendrell i Sant Vicenç de Calders. Acompanyada per la diputada delegada d’Infraestructures del Territori, Iris Castell; l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; la presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Vicenç de Calders, Mireia Cadenet, i desenes de veïns i veïnes, Llauradó ha recorregut a peu el tram d’1,36 quilòmetres on s’ha dut a terme l’actuació, que ha suposat una inversió d’1 milió d’euros per part de la Diputació. A l’acte també hi ha assistit la diputada Marta Ventura i els diputats Joan Sans i Jaume Casañas.

Les obres de condicionament s’han dut a terme tenint especial cura de la integració de la infraestructura al paisatge i el respecte pel patrimoni. Entre les actuacions que s’han dut a terme destaca la construcció de l’itinerari segur per a ciclistes i vianants que s’hi ha habilitat. Amb una longitud d’1,36 quilòmetres i una amplada de 2 metres, dona continuïtat als carrils bici ja existents al Vendrell, connectant-los amb Sant Vicenç de Calders i els camins del Mar i de la Costa Roja. En concret, la Diputació ha treballat per mantenir els trams de mur de pedra seca que transcorren paral·lels a les vies que també s’ha reforçat en alguns extrems per a consolidar-los.

Durant l’acte d’inauguració, les persones assistents han recorregut a peu el tram de les dues carreteres que s’han condicionat des del Vendrell i fins a la rotonda d’accés a Sant Vicenç de Calders, on han tingut lloc els parlaments i l’explicació tècnica de l’obra. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha assegurat que «la remodelació d’aquesta carretera contribuirà al benestar dels veïns i veïnes que la transiten, ja sigui a peu, en bicicleta o en cotxe, i farà que tant Sant Vicenç de Calders com el Vendrell siguin llocs encara millors per viure-hi». A més, ha ressaltat que «la millora s’ha concebut seguint criteris de sostenibilitat i de màxim respecte per l’entorn, com fem en el conjunt de la nostra xarxa viària». Durant el trajecte, les autoritats s’han aturat a una fita per descobrir-hi una placa commemorativa.

Altres actuacions

El projecte de condicionament de les TP-2044 i TV-2048 ha inclòs altres actuacions destacades per millorar la seguretat dels usuaris i pacificar el trànsit. D’aquesta manera s’ha ampliat la calçada fins als 7 metres i s’ha millorat la intersecció a l’accés sud de Sant Vicenç de Calders amb la TV-2048, el Camí del Mar i el Camí Costa Roja amb la construcció d’una rotonda. A més, s’ha millorat el tram d’accés al nucli urbà del Vendrell amb voreres, murs i baranes i la instal·lació de reductors de velocitat per pacificar el trànsit, entre d’altres mesures de seguretat i comoditat per als usuaris i usuàries de la via. Per últim, s’ha treballat en la instal·lació de l’enllumenat de les rotondes, la reposició dels serveis afectats i la corresponent senyalització horitzontal, vertical i sistemes de contenció. Per la TP-2044 i la TV-2048 hi circulen uns 2.000 vehicles cada dia de mitjana.