La Policia Local del Vendrell augmenta la plantilla i obre una nova caserna a Coma-ruga

Per reforçar la seguretat als nuclis marítims en una època en què hi ha una gran afluència de turisme, aquest estiu la Policia Municipal del Vendrell incorpora un total de 10 nous agents que, un cop finalitzada la temporada, passaran a formar part del cos de forma fixa.

Un augment d’efectius als que també se suma la incorporació de dues agents del cos de la Policia local a la plantilla de la USP (Unitat de Suport Policial), per tal de reforçar-la i avançar en la feminització d’aquesta unitat.

Una altra novetat anunciada aquest divendres en l’àmbit de la seguretat ciutadana és que l’edifici de l’avinguda Brisamar, número 1, on fins ara s’hi ubicava l’Oficina de Turisme, a partir de la propera setmana acollirà la caserna de la Policia Local del Vendrell a Coma-ruga. A part de guanyar més visibilitat i presència del cos policial als nuclis marítims, també s’ampliaran els serveis, com és el cas de poder-hi tramitar denúncies.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha emmarcat l’obertura d’aquest equipament en un dels principals objectius del govern. «És un pas més per treballar per la cohesió territorial del municipi, disposar d’una presència efectiva de l’Ajuntament i els seus serveis en els principals nuclis de població. Tot plegat és imprescindible per ajudar a consolidar una població resident tot l’any als nuclis marítims», ha assegurat.

De la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que l’objectiu que es persegueix amb l’obertura de la nova caserna «és adaptar l’activitat policial a la realitat sociològica i demogràfica del Vendrell i dotar-nos d’eines i recursos per tenir un municipi i uns nuclis marítims més segurs».

Soriano ha afegit que des de la Policia local s’està treballant en la campanya turística i el disseny dels dispositius especials que requereix, i que aquests començaran a aplicar-se ja aquest cap de setmana coincidint amb la Fira Turismar i la revetlla de Sant Joan.

