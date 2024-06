La Policia Local de Cambrils reforça la plantilla amb 16 policies nous

La Policia Local de Cambrils ha incorporat 16 policies nous: 9 agents interins que reforçaran la plantilla durant cinc mesos per donar suport en els diferents serveis de la temporada d’estiu i 7 agents que passaran a formar part de la plantilla com a funcionaris de carrera un cop finalitzat el curs de formació bàsica i el període de pràctiques.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clua; el regidor de Protecció Ciutadana, Enrique Arce, i la Inspectora cap de la Policia Local, Raquel López, els han rebut aquest dijous a la Sala de Plens per donar-los la benvinguda.

L’alcalde ha afirmat que aquest reforç és clau per donar un bon servei tenint en compte l’increment de la població a l’estiu. Durant el seu discurs, Alfredo Clúa també ha felicitat els nous agents i els ha animat a aprofitar l’oportunitat de treballar en un municipi com Cambrils i a seguir aprenent de companys i les companyes amb més experiència.

Per la seva banda, el regidor de Protecció Ciutadana ha explicat que l’any passat no hi va haver reforços a l’estiu i que enguany amb la incorporació dels agents interins es recupera la patrulla de platges, entre altres serveis. En aquest sentit, Arce ha posat en valor la tasca de la policia i ha recordat que Cambrils té 9 quilòmetres de costa, on durant l’estiu hi ha una gran concentració de persones.

Els nou agents interins/es seleccionats són els que van aconseguir la millor puntuació en el concurs oposició per crear una borsa d’agents interins, que es va portar a terme entre els passats mesos abril i maig, i han seguit una formació específica i un pla d’acollida que els ha permès conèixer millor el municipi i l’organització interna del cos.

Pel que fa als set agents que passen a formar part de la plantilla, quatre han estat nomenats funcionaris en pràctiques per tenir realitzada la formació de l’Escola de Policia de Catalunya amb experiència en altres municipis, i els altres tres seran nomenats interins fins a continuar el procés selectiu amb el curs de formació bàsica a l’Escola de Policia.

Els i les agents, que s’han incorporat aquest dilluns 17 de juny, es dedicaran sobretot a tasques com el servei de patrullatge a les zones de més afluència de persones, i també es recupera el servei de platges, que és la unitat que patrulla en bicicleta per les platges i passeigs marítims amb la funció principal de prevenció d’activitats il·legals i control i informació de l’ordenança de civisme en les seves zones.

Cal destacar que a l’estiu la població de Cambrils augmenta de forma significativa amb l’arribada de turistes de tot el món i els serveis públics també s’han d’incrementar per tal de donar resposta a les demandes de la ciutadania.

