Costes mou 50.000 m3 de sorra per pal·liar els efectes de l'últim temporal a Tarragona i l'Ebre

Els treballs de regeneració de les platges a la demarcació de Tarragona continuaran en marxa fins a finals d'aquest mes de juny amb l'objectiu de moure fins a 50.000 metres cúbics de sorra. Així, Costes vol pal·liar els desperfectes causats pel temporal Nelson al març d'enguany.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha visitat aquest dijous la platja del Francàs del Vendrell, on les màquines estan traslladant arena.

Prieto ha reiterat que s'han de trobar «solucions» a mitjà i llarg termini per fer les platges «sostenibles», ja que les actuacions fetes són d'emergència. A més, ha dit que s'haurà d'estudiar cas per cas perquè cada municipi té les seves peculiaritats i ha demanat assolir un consens entre administracions.

Prieto ha recordat que el Consell de Ministres va aprovar al maig un decret per dur a terme actuacions d'emergència per tal de reparar els danys del temporal Nelson a les platges de Tarragona, Barcelona i Girona. Així, s'hi ha destinat 3.360.000 euros. «3 de cada 4 euros aportats per govern d'Espanya han vingut a Catalunya, això mostra la importància de la costa catalana pel Ministeri», ha subratllat.

En global, es distribuiran uns 50.000 metres cúbics de sorra des de diversos ports cap a les platges dels municipis on hi ha manca d'arena. Concretament, s'estan fent moviments a Cunit, Calafell i a la platja del Francàs del Vendrell, procedent del port de Coma-ruga. A Creixell, estan rebent arena de Roda de Berà mentre que les platges tarragonines del Miracle i La Llarga ho fan del port de Torredembarra.

El moviment de sorra a Cambrils, Salou i La Ràpita es fa entre les seves pròpies platges. En el cas de l'Hospitalet de l'Infant i de l'Ametlla de Mar, la sorra prové del municipi calero. Dels 3 milions d'euros rebuts a Catalunya, uns 1,1 milions d'euros s'ha destinat a la demarcació de Tarragona. Les obres de reparació i regeneració de les platges es preveuen que estiguin enllestides a finals d'aquest mes de juny, després d'un mes i mig de treballs.

En la seva visita a la platja del Vendrell, el delegat del govern espanyol ha asseverat que cada any hi haurà més temporals i que davant de «l'evidència científica que el canvi climàtic és un fet» s'ha d'actuar. «Hem de pensar en solucions a mitjà i llarg termini per fer les platges sostenibles, tenim diferents models perquè la costa no és igual al llarg dels centenars de quilòmetres, hem de veure vila a vila quin és el seu futur», ha sostingut.

En aquest sentit, ha demanat treballar conjuntament amb totes les administracions per assolir un consens per tal «d'arribar preparats d'aquí a deu anys perquè no ens passi com en la sequera». Alhora, ha reiterat que les solucions seran diferents en funció de les característiques de cada zona.

A tall d'exemple, ha dit que el delta de l'Ebre, que és un espai natural i reserva de la biosfera, han de treballar en la taula de diàleg per tal de protegir que «no entri l'aigua salina». En el cas de les platges tarragonines, ha indicat que hi ha zones que es troben en una situació «raonablement bé» i on s'haurà d'estudiar si es col·loquen espigons o bé altres estructures marines «naturals». «Aquests fan que quan es produeix un temporal, la sorra reboti i torni al sistema, es fa dins del mar amb algues i amb altres components que protegeixen el litoral», ha afegit.

Per la seva banda, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha detallat que ja han començat a implantar algunes actuacions que tenen un recorregut a mitjà termini. Ha assenyalat que han «desconstruir» estructures, com per exemple, algunes escales del passeig marítim que han patit desperfectes perquè el mar ja els hi ha «guanyat» terreny. També ha destacat l'acord amb el Ministeri de Transició Ecològica perquè els ajuntaments assumeixin la gestió de la sorra en un futur.

En la visita del delegat del govern espanyol al municipi, Prieto també ha anunciat que l'Ajuntament rebrà 2 milions d'euros dels fons europeus per renovar tot l'enllumenat de la població.

