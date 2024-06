L'Arboç celebrarà una macrofesta a la piscina municipal per donar la benvinguda a l'estiu

L'Arboç ha organitzat una macrofesta per a celebrar l'inici de l'estiu, el 22 de juny, amb un esdeveniment que durarà 12 hores, serà gratuït i tindrà lloc a la piscina municipal, que s'omplirà de diversió, entreteniment i bon ambient, on hi haurà activitats per a totes les edats i gustos.

Pel que fa al programa que hi haurà a la festa, de 10 a 14 hores, hi haurà uns inflables aquàtics per als més atrevits, a les 12 hores se celebrarà un vermut flamenc, amb exhibicions de ball a càrrec de l'Acadèmia l'Aulatres, mentre que a les 14 hores hi haurà una paella popular.

Ja a la tarda, la piscina comptarà amb animació infantil a càrrec de Rufino i, fins i tot, els més petits podran gaudir de gelats gratis. A les 18 hores començarà l'animació musical amb el Dj Chris Farom, un concert d'ESTOPAOS -tribut a Estopa- i STAR WAYS. Per la seva banda, Dj Jordi Ribè tancarà la nit amb la seva sessió.

A més a més, durant tota la tarda i també durant la nit, la piscina municipal de l'Arboç disposarà d’un servei de Food Trucks per satisfer la gana i servei de bar a preus populars.

