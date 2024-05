L'Ajuntament de l'Arboç augmentarà la seguretat nocturna amb un reforç de vigilància

L'Ajuntament de l'Arboç posarà en funcionament un servei de vigilància al municipi durant la nit després dels actes de vandalisme que s'han detectat les darreres setmanes. Els agents del servei tindran la tasca de vetllar per la seguretat a l'espai públic i als equipaments municipals amb l'objectiu d'evitar actes incívics i vandàlics.

A més estaran en comunicació permanent tant amb la Policia Local com amb els Mossos d'Esquadra per donar suport i treballar coordinadament.

L'Ajuntament vol, amb aquesta iniciativa, posar fil a l'agulla per evitar més incivisme i actes vandàlics en diferents punts de la vila. Des de l'Ajuntament s'explica que aquesta proposta ja s'està duent a terme en altres municipis amb bons resultats. A més, aquests agents també s'ocuparan de revisar l'estat de la via pública i si es detecten incidències ho comunicaran a l'àrea corresponent per a la seva reparació.

