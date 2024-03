La restauració dels safareigs i la torre del dipòsit de l'Arboç avança a bon ritme

El passat mes de novembre es van iniciar els treballs per recuperar un punt molt important de la història del municipi, els safareigs i la torre del dipòsit, situada al carrer Dr. J Vives Mañé de l'Arboç. Actualment, les obres continuen, i després d'assegurar l'estructura i reparar els desperfectes de la torre, ara es treballa en el sostre dels safaretjos i la recuperació d'aquests.

El projecte té l'objectiu final de recuperar i posar en valor el conjunt amb una triple finalitat; com a element cultural, patrimonial i històric; com a potencial reclam turístic de la vila i com a recordatori de la importància de l'aigua, tant en el passat com en el futur.

Per aconseguir el màxim de realisme, s'ha previst recuperar la presència de l'aigua als safareigs, i habilitar tot el recinte per a la visita (acompanyada i en petits grups), inclòs l'antic dipòsit de planta baixa i el dipòsit superior de la torre, que es preveu convertir en mirador panoràmic del territori. També s'espera que tingui usos com a sala d'exposicions.

Les obres, a càrrec de l'Ajuntament, es van iniciar el 21 de novembre de 2023 amb un cost de 160.644,42 € més IVA, estan subvencionades per la Diputació de Tarragona i es preveu que acabin abans del mes d'agost.