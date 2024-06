La Bisbal del Penedès canviarà l’enllumenat públic del Papagai per llums LED

Aquest dijous 7 de juny s’ha aprovat un Decret d’alcaldia, a petició de la Regidoria de Medi Ambient, per a la contractació del subministrament i la instal·lació de les lluminàries de l’enllumenat públic del Papagai, mitjançant l’acord marc de l’ACM de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta contractació és donar compliment a la normativa vigent en matèria d’eficiència energètica i protecció ambiental, així com reduir el consum i el cost associat a l’electricitat. Concretament, se substituiran els actuals llums de vapor de mercuri per 67 lluminàries LED, amb un cost total de 17.619,76€ (IVA inclòs), que inclou:

El subministrament de 67 lluminàries LED per part de l’empresa Benito Urban, SLU, per 15.549,23€.

La instal·lació d’aquestes lluminàries LED, amb l’empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A., per 2.070,53€ (IVA inclòs).

Val a dir que aquesta inversió és fruit de l’auditoria de l’enllumenat públic de 2023, dins del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i, per tirar endavant aquesta inversió, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès compta amb una subvenció per a la Transició energètica i l’Acció Climàtica de 11.856,84€, concedida per la Diputació de Tarragona a finals de l’any 2023.

