La Bisbal comptarà amb un nou aparcament de 58 places al barri de la Riba

La Junta de Govern del 3 d'abril va aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució i l'estudi bàsic de seguretat i salut per a les obres de construcció d'un aparcament públic al barri de la Riba. El projecte ha estat redactat per Ignasi Forcada Martorell i l'import d'execució de l'obra ascendeix a 130.661,98€ (IVA inclòs). El projecte estarà exposat al públic durant 30 dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

L'equip de govern vol construir aquest aparcament per la densitat d'habitatges de la zona -que també compta amb establiments de restauració i una residència per a la gent gran-, per les dificultats d'aparcament en la majoria de carrers del barri -pel fet que són estrets- i per les necessitats actuals en què s'intensifiquen els desplaçaments i l'ús del cotxe.

L'aparcament comptarà amb 58 places per a cotxes, incloent-hi dues places adaptades, i tindrà 1.632,60m2. La voluntat de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès és que l'aparcament estigui adaptat paisatgísticament al seu entorn, amb la mínima petjada ecològica possible, utilitzant materials que podem trobar en l'entorn, com ara el sauló, la pedra i l'arbrat autòcton.

L'aparcament també disposarà de 6 fanals situats dins l'àmbit de les jardineres, amb llumeneres alimentades amb energia fotovoltaica, activades mitjançant detectors de presència, disminuint així la contaminació lumínica.

El mes de febrer es van fer els treballs per netejar i deixar accessible als vehicles un aparcament de terra, tenint en compte que havien començat les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba i que, durant aquestes, es feia necessari oferir alternatives d'aparcament a aquells veïns que es trobessin amb dificultats per accedir al seu habitatge amb vehicle, durant els treballs. Ara, l'aparcament és de terra i es pot fer servir. Quan acabin les obres dels carrers, l'ajuntament durà a terme les obres de l'aparcament.