La Bisbal oferirà un servei de menjar a domicili per a la gent gran

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès crearà un servei per assegurar que les persones grans que viuen a casa seva tinguin una alimentació adequada a la seva edat i a la seva salut i necessitats. Amb això, es pretén que puguin continuar a casa seva, el màxim de temps possible, i en les millors condicions, proporcionant-los els àpats per a una menjada completa diària.

La Bisbal del Penedès és un municipi amb un total de 4.200 habitants. D’aquests, 809 superen els seixanta-cinc anys i, en aquest grup, hi ha 331 persones que viuen soles o acompanyades per una altra persona gran amb discapacitat o amb dependència. Tenint en compte la gran quantitat de persones grans que viuen al municipi, s’ha decidit crear aquest servei de menjar a domicili de gestió indirecta, ja que es farà mitjançant una concessió de serveis.

Aquest servei es prestarà de dilluns a divendres, al llarg de tot l’any, amb una freqüència de dos dies a la setmana i els menús es repartiran a domicili entre les 9 i les 15h, assignant un horari concret a cada usuari. Els menús es dissenyaran tenint en compte les necessitats de les persones usuàries, atenent la seva edat i el seu estat de salut.

Els àpats consistiran en un primer plat, un segon plat, postres i pa, en fred i s’adaptaran a l’època estacional de l’any i al calendari festiu i tradicional. El preu públic d’aquest servei estarà subvencionat -en part- per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i s’aprovarà en les properes setmanes.

Per accedir al servei caldrà estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’un any; tenir més de 65 anys; tenir reconegut, com a mínim, el grau I de dependència o un 33% de discapacitat o tenir dificultats de mobilitat i manca d’autonomia personal; i viure sol o acompanyat a d’una persona major de 65 anys, en situació de dependència o amb alguna discapacitat reconeguda.