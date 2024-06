Els afectats del càmping Sant Salvador podran prolongar la seva estancia dues temporades

Després de diversos mesos de negociacions, la companyia operadora i administradora de càmpings HolaCamp ha arribat a un acord individual amb les diverses famílies usuàries del càmping Sant Salvador al Vendrell per renovar la seva estada durant dues noves temporades.

HolaCamp ha negociat de manera individual la casuística de cadascun dels usuaris amb l'objectiu d'entendre les seves necessitats, oferint-los la possibilitat de renovar el seu allotjament sota noves condicions amb l'objectiu d'aplicar les millores en serveis i instal·lacions.

Des de la direcció de HolaCamp assenyalen les millores com a «completament necessàries per al correcte funcionament i la viabilitat econòmica del càmping». Com a resultat d'aquest acord, una vintena de clients han mantingut el seva mobile home al càmping, mentre que l'associació d'afectats del càmping de Sant Salvador s'ha dissolt.

«Hem fet un exercici d'empatia; el que la majoria d'aquestes famílies necessitava és temps i els hi hem donat», detalla el CEO d'HolaCamp, Alfonso Leprevost.

Leveprost assegura que «HolaCamp ha brindat assistència contínua als acampadors, secundant-los en el trasllat o venda de mòduls i facilitant el desmuntatge tant entre setmana com els caps de setmana. Des del principi, els acampadors han pogut accedir al càmping sense impediments». El portaveu explica que la companyia s'ha fet càrrec del cost del trasllat de les mobile homes que es reubicaran en el càmping.

Renovació del càmping

La nova etapa del càmping sota la gestió d'HolaCamp ha portat amb ella un ambiciós projecte de millora d'allotjaments i instal·lacions, una prioritat clau per a la companyia des de la seva adquisició, que invertirà en els seus tres primers anys més de 4,5 milions d'euros en la reforma del càmping.

«Ens trobem que el càmping necessitava una renovació total. Hem afegit més de 50 nous allotjaments equipats, entre bungalows tiny i haimes glamping dissenyades per HolaCamp, perquè els acampadors puguin gaudir de totes les comoditats», explica Leprevost.

A més d'aquests nous allotjaments, s'ha dut a terme una reforma integral dels banys comunitaris, així com d'altres instal·lacions, i s'ha inaugurat un nou restaurant, Càmping Pizza, que estarà obert tant per als clients del càmping com per a visitants externs.

«Amb l'antiga gestió no hi havia un criteri clar. Ara, hem homogeneïtzat les parcel·les i zones del càmping segons el tipus d'allotjament per a millorar l'experiència dels hostes i la gestió del càmping», afirma el responsable del càmping.

Finalment, també s'han actualitzat els quadres i instal·lacions elèctriques i reformat els dipòsits d'aigua. Aquestes accions busquen mantenir la correcta conservació de l'entorn natural i reduir el consum d'aigua i electricitat del càmping, tal com explica Leprevos. «Hem preservat l'entorn natural i els arbres del càmping tal com estaven. El projecte continuarà amb estudis de vegetació i enjardinament de cara a la pròxima temporada», sentència.

