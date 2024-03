Una setantena de persones rebutgen el desallotjament del càmping Sant Salvador de Coma-ruga i exigeixen solucions

Unes setanta persones han protestat aquest dissabte a les portes del càmping Sant Salvador de Coma-ruga, al Vendrell, per rebutjar el seu desallotjament. Les 62 famílies afectades denuncien que arran de la venda del negoci, els nous propietaris els han donat un marge de temps insuficient per abandonar l'espai. Inicialment, la data límit per retirar les cases mòbils era d'un mes, un període que finalment s'ha allargat fins al 14 d'abril. Segons la portaveu de la plataforma d'afectats, Sandra López, l'empresa només els permet accedir a les instal·lacions en caps de setmana i alhora, els campistes no han trobat lloc per reubicar les cases mòbils. Per tot plegat, demanen una taula de diàleg amb la companyia on estudiar solucions per a cada cas.

El desallotjament del càmping Sant Salvador de Coma-ruga, al Vendrell (Baix Penedès), afecta actualment una seixantena de famílies que hi tenen cases mòbils. La situació arriba després de la venda del negoci per part dels antics propietaris a uns nous amos, que segons denuncien els campistes, els van comunicar per carta que havien d'abandonar l'espai en un termini d'un mes. Es tracta d'un període que inicialment s'esgotava aquest dissabte 30 de març i que finalment s'ha ampliat quinze dies més, fins al 14 d'abril.

La plataforma d'afectats critica que l'empresa tan sols permeti accedir a les instal·lacions els caps de setmana per retirar les pertinences, un temps que consideren «insuficient» per reubicar les cases mòbils. La portaveu de l'entitat, Sandra López, ha assenyalat que el cost de treure aquests equipaments es troba entre els 8.000 i 9.000 euros i la logística per moure-les requereix més d'un mes i mig de temps. De fet, calcula que per fer-ho viable, caldria un termini de mig any.

Lamenten manca de comunicació

A més, López assegura que en els últims dos anys, els antics propietaris van incitar als campistes a canviar el tipus de cases mòbils i invertir en un nou model que consistia en mòduls amb terrassa i sostres de fusta, que oscil·lava els 20.000 euros per equipament. Alguns campistes van acceptar renovar-los sense saber que el càmping es vendria a nous propietaris i no els han arribat a estrenar. És el cas de la Quiteria Ruiz, qui va decidir vendre's la caravana camperitzada per comprar el nou model tan sols quinze dies abans de ser notificats que haurien de desallotjar el càmping. «Si ens haguessin dit, 'teniu aquest any i el vinent ja sabeu què passarà', doncs t'ho agafes d'una altra manera», ha lamentat.

Sense espai per ser reallotjats

La plataforma assevera que en la vintena de càmpings que es troben a la costa tarragonina no hi ha possibilitat per traslladar-hi els mòduls. De moment, només quatre afectats han pogut treure les cases mòbils del càmping Sant Salvador, mentre que la resta no sap on reubicar-se. «Ens trobem que per molt que les vulguem treure, no tenim on deixar-les», ha apuntat López.

Davant d'aquesta situació, els afectats reclamen la creació d'una taula de diàleg entre els nous propietaris del càmping i els campistes. Entre altres qüestions, es pretén demanar una ampliació del marge de temps per poder desallotjar l'espai. López alerta que la companyia els ha dit que en cas que en els pròxims quinze dies no s'hagin retirat tots els mòduls, s'encarregarà de reubicar-los i cobrarà les despeses del trasllat i posterior pupil·latge als propietaris. Una de les altres solucions que es podrien estudiar, segons l'entitat, seria la compra dels mòduls per part dels nous amos, sempre que es fes «a un preu just».

No tanquen la porta a futures mobilitzacions

La concentració d'aquest dissabte s'ha fet davant les portes del càmping Sant Salvador, enmig de xiulets i consignes en contra del desallotjament de l'equipament turístic. En cas que en les pròximes setmanes no s'arribi a cap acord ni rebin cap resposta per part de la companyia, els campistes estudiaran amb el bufet d'advocats que els representen quines accions poden dur a terme i no descarten noves mobilitzacions.